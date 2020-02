Daniel Carriço quitte Séville pour le chinois Wuhan Zall

Le Sevilla FC annoncé ce jeudi un accord avec le Wuhan Zall FC de la Super League chinoise pour le transfert de la défense portugaise Daniel Carriço, qui quitte le club après six saisons et demie.

20/02/2020 à 11:02

CET

Europa Press

Carriço Il était le deuxième capitaine de Séville et le joueur avec le plus de saisons consécutives dans l’équipe depuis son arrivée à l’été 2013 du English Reading FC. Il quitte après 167 matchs avec l’équipe andalouse et avec trois titres de Ligue Europa qu’il a remportés en 2014, 2015 et 2016.

“Le Sevilla FC tient à remercier la performance de la centrale portugaise pendant toutes ces années et lui souhaite le meilleur des fortunes dans ce nouveau défi professionnel. De plus, il travaille déjà sur un adieu bien mérité dans les prochains jours pour l’ex-capitaine Nerionense”, a-t-il annoncé. le club.