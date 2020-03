Daniel James de Manchester United est-il prêt pour la Premier League?

MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 mars: Daniel James de Manchester United en action pendant le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 08 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo par Ashley Donelon / Manchester United via .)

Daniel James est l’une des perspectives les plus excitantes de Manchester United. Le Gallois commence pratiquement tous les matchs des Red Devils et, à seulement 22 ans, il semble avoir une carrière très prometteuse devant lui. James est arrivé de Swansea en été pour, ce qui semble maintenant être une bonne affaire à 15 millions de livres sterling, et a immédiatement marqué Manchester. Bien qu’il ait connu un début de carrière extrêmement réussi, la forme de marquer des buts de James a disparu. Malgré cela, il est toujours un joueur de qualité. La question est, Daniel James est-il prêt pour la Premier League?

Démarrage impressionnant

James a connu un début de vie extrêmement impressionnant en Premier League. Les quatre premiers matches de la Premier League ont vu le Gallois marquer trois buts. Alors qu’il s’éclaircit rapidement, il a également pu fournir à United le produit final. Il semblait que les Red Devils avaient une future légende entre leurs mains.

Daniel James est-il prêt pour la Premier League: oui

Bien que sa forme de score soit au point mort, James est toujours un joueur de qualité. Son rythme a énormément aidé United à contre-attaquer, en particulier lors de victoires contre des équipes de «six grands», comme un doublé de ligue contre Manchester City. De plus, il est le meilleur assistant des Red Devils, avec six à son actif dans la ligue cette saison.

James a également marqué son premier but depuis août jeudi soir dans la défaite 5-0 de Manchester United contre le LASK à huis clos en Ligue Europa. Sa forme pourrait être recherchée par la suite, malgré la suspension des compétitions de Premier League et de l’UEFA en raison du Coronavirus. L’ancien ailier de Swansea a particulièrement bien joué dans la récente série de résultats positifs de United, montrant qu’il a la capacité de jouer régulièrement en Premier League.

Daniel James est-il prêt pour la Premier League: non

Bien que James ait impressionné lors de ses premiers matchs avec United, cela n’a pas duré longtemps et James n’a pas fourni à United la qualité dont ils ont besoin.

Le jeune a certainement aidé United avec son rythme, mais s’est épuisé après ses quatre premiers matchs. Il n’a pas marqué dans la ligue depuis août et n’a pas d’aide en 2020, ayant l’air fatigué pendant une grande partie de la nouvelle année. De plus, sa prise de décision s’est révélée médiocre, et c’est certainement une partie faible de son jeu.

James semble certainement être un joueur de l’avenir, mais il n’est peut-être pas assez bon pour être l’un des présents.

