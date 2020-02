Daniel James est-il assez bon?

Fin août 2019, les fans de Manchester United pensaient regarder une légende en devenir. Avec trois buts lors de ses quatre premiers matchs avec le club et affichant un rythme électrisant qui mettait la crainte de Dieu dans les défenses adverses, Daniel James, joueur du mois, était au sommet du monde.

À un moment donné, des comparaisons étaient même établies – par Ryan Giggs entre autres – avec le plus grand joueur du monde, Cristiano Ronaldo.

Avance rapide jusqu’en janvier et la situation ne semble pas si rose. James n’a pas ajouté un seul but à son décompte lors des 28 matchs qu’il a disputés avec les Red Devils depuis ce début de bon augure et n’a accordé aucune mention d’aide au cours des cinq derniers matchs.

Une comparaison rapide avec les ailiers droits des autres clubs de Premier League montre à quel point le Gallois est en retard:

Mo Salah (Liverpool): 33 matchs, 18 buts, 9 passes décisives.

Riyad Mahrez (Man City): 33 matchs, 9 buts, 13 passes

Christian Pulisic (Chelsea): 23 matchs, 6 buts, 6 passes décisives

Lucas Moura (Spurs): 31 matchs, 6 buts, 3 passes décisives

Willian (Chelsea): 31 matchs, 5 buts, 5 passes décisives

Adama Traore (Wolves): 36 matchs, 5 buts, 10 passes décisives.

Nicholas Pepe (Arsenal): 27 matchs, 5 buts, 4 passes décisives.

Daniel James 32 matchs, 3 buts, 7 passes décisives.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas pour le jeune de 22 ans? Ole Gunnar Solskjaer a affirmé que ses joueurs étaient fatigués, mais la plupart des joueurs énumérés ci-dessus ont joué un nombre similaire de matchs. Oui, James est nouveau dans la Premier League, mais ce n’est guère un adolescent.

Certains diront que c’est parce qu’il joue dans une équipe en difficulté, mais Nicholas Pepe a réussi deux buts de plus que James pour une équipe d’Arsenal au milieu de la table en cinq matches de moins et Traoré en a marqué deux autres pour un niveau latéral aux points avec le Diables Rouges.

Le simple fait est que lorsque James a fait irruption pour la première fois sur la scène, son rythme fulgurant a surpris tout le monde. Mais les équipes de Premier League s’adaptent rapidement. Dans une large mesure, le rythme de James peut être annulé en maintenant une ligne plus profonde contre United et la plupart des équipes se sont très rapidement alignées sur ce point après ce premier mois exceptionnel.

La question est de savoir s’il y a un plan B venant du Gallois, s’il y a plus dans son jeu que d’être simplement rapide. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu beaucoup de développement en termes de technique, de ruse ou de positionnement intelligent qui pourraient débloquer le bloc bas qui a si facilement pu contrecarrer ses avancées.

Dans l’état actuel des choses, James ferait le parfait substitut de l’impact, se heurtant aux jambes fatiguées avec 20 minutes pour terroriser les défenses. Mais Solskjaer persiste à démarrer le joueur de 22 ans, malgré le fait que sa présence dans le camp garantit pratiquement que les adversaires de United joueront ce bloc bas que tactiquement le Norvégien n’a jusqu’à présent absolument pas réussi à résoudre.

C’est un problème qui aurait pu être résolu si United avait acheté un ailier dans la fenêtre de transfert de janvier, mais qui nécessitera maintenant un remaniement ou un changement tactique. Dans l’intervalle, James continuera de lutter en Premier League et son faible taux de retour devrait se poursuivre.