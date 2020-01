Daniel Levy ne sera probablement pas impressionné après que Palace ait fait une offre effrontée

Date de publication: samedi 11 janvier 2020 12:13

Tottenham aurait été proposé à l’attaquant de Crystal Palace, Christian Benteke, alors qu’ils exploraient la possibilité de signer au moins deux joueurs en janvier.

Vous pourriez être pardonné en pensant que c’est le poisson d’avril, mais The Telegraph affirme que le copropriétaire effronté Steve Parrish a été en contact avec les Spurs pour offrir à l’ancien attaquant de Liverpool.

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, est à court d’options à l’avance après que Harry Kane ait été exclu jusqu’en avril avec une ischio-jambier rompu.

Mourinho est à la recherche d’un remplaçant et Palace en a profité pour tenter de décharger l’attaquant belge après avoir signé Cenk Tosun d’Everton.

Benteke, qui a marqué pour Palace pour la dernière fois en avril 2019, a récemment signé un nouvel accord à Selhurst Park pour le garder lié au club jusqu’en 2021.

Il est peu probable que le chef des Spurs, Daniel Levy, soit impressionné et les Spurs, désespérés de remplacer Kane, ont d’autres options et ont été liés Moussa Dembele, Krzysztof Piatek et Alfredo Morelos.

L’agent de Piatek doit se rendre en Angleterre pour parler aux clubs, y compris les Spurs, d’un le joueur sera dans l’équipe de l’AC Milan pour son match contre Cagliari aujourd’hui.

L’as de Lyon Dembele sera l’option la plus chère, la Ligue 1 recherchant près de 50 millions de livres sterling pour l’ancien attaquant du Celtic.

Les Spurs ont également enquêté sur la possibilité de prendre Andre Silva – qui est actuellement prêté à l’Eintracht Frankfurt depuis Milan, affirme le Daily Star et le Telegraph insister pour qu’ils essaient de détourner la tentative de West Ham United de signer un prêt pour le milieu de terrain Gedson Fernandes.