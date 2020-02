Daniel Maldini, après Cesare et Paolo, prolonge une saga légendaire en e

Daniel Maldini Il a fait ses débuts dimanche Série A avec la chemise de Milan dans le match nul 1-1 contre lui Hellas Verona et a ainsi ouvert le troisième chapitre de la “saga Maldini” dans le club milanais, après Cesare et Paolo.

Daniel Maldini, Avant-centre de 18 ans, a sauté sur le terrain ce dimanche à San Siro à la minute 93 remplaçant Samu Castillejo et c’est vraiment devenu un rêve qu’il a fait depuis, dans son enfance, il est entré dans la jeunesse de l’équipe dans laquelle son grand-père, Cesare, comme son père, Paolo, a marqué l’histoire.

Si son grand-père et son père étaient des légendes du football comme défenses, Daniel Il a grandi comme attaquant et a reçu ce dimanche la première au Série A par le technicien Stefano Pioli, qui l’a convoqué puis l’a fait entrer sur le terrain un jour où il ne pouvait pas compter sur le Suédois Zlatan Ibrahimovic, absent de la grippe.

Daniel, qui compte sept buts en 17 matchs avec les jeunes du club “rossonero”, avait déjà joué l’été dernier avec Milan dans un match amical contre Bayern Munich, Benfica et Manchester United et avait également été convoqué dans trois matchs de la Série A, mais n’avait pas fait ses débuts.

Un jour de rêve qui est arrivé San Siro pour le jeune attaquant sous l’œil vigilant de son père Paolo, actuel directeur du club milanais. “C’était un rêve, dommage pour le résultat (1-1). Il Hellas Verona C’est une équipe difficile, nous méritions peut-être les trois points, mais nous n’avons ajouté qu’un nul. J’espère que nous gagnerons le prochain match “, a déclaré un joueur excité. Maldini à “Milan TV”, la télévision officielle du club.

“Ce début était un objectif que j’avais. Maintenant j’espère continuer sur cette voie. SJ’ai compris une forte émotion ce dimanche, bien que mon père me soutienne et me rassure “at-il ajouté.

Le troisième chapitre d’une saga légendaire a officiellement commencé il y a 66 ans, en 1954quand Cesare Maldini Il a joué le premier des 412 matchs qu’il a joué avec la chemise “rossonera” entre cette année et 1966. Avec l’équipe de Milan, il a remporté des titres de champion d’Italie (1954-1955, 1956-1957, 1958-1959 et 1961-1962) et une coupe de Europe, construite en 1963 après avoir plié Benfica.

Cesare il a également formé Milan au début des années 70, entre 1972 et 1974, et a guidé le club vers la conquête d’un Coupe d’Italie et d’un Recopa. Dans sa carrière milanaise, il a également occupé le poste de directeur technique dans les années 90.

Le deuxième chapitre a joué dans Paolo Maldini, qui a fait ses débuts en Serie A à 16 ans, en 1985, et qui a joué un total de 902 matchs, avec 33 buts marqués. Il était le protagoniste, le leader et le capitaine de trois décennies de Milan, dans laquelle le club a remporté cinq Coupes d’Europe (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), en plus de sept titres de champion, deux Coupes intercontinentales, une Coupe du monde des clubs, cinq Super Coupes Italiens et coupe d’Italie.

Après un adieu au club en 2009, avec une partie de la courbe du stade San Siro qui a chanté des chansons en faveur du capitaine précédent, Franco Baresi, Paolo Maldini Il est entré à nouveau dans le club en 2018, avec le poste de directeur du domaine technique. Et ce dimanche, onze ans après ses adieux en tant que footballeur, il était temps pour son fils Daniel, qui a sauté sur le terrain, mais seulement pendant une minute, avec le 98e maillot.

Un moment historique que la directive milanaise espère rappeler comme le premier d’une longue série de nouveaux succès pour un club qui occupe actuellement la huitième place de la ligue, à sept points des positions de Ligue des Champions.