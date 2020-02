Daniel Osvaldo et Boca: le début d’un amour qui s’est terminé en cendres

“Je rêve de faire un but dans la Bombonera depuis que je suis petit”, avait-il avoué Daniel Osvaldo. Et 42 minutes après sa première fois avec la chemise Boca, ce fantasme de son enfance s’est réalisé. Il y a exactement cinq ans, l’attaquant qui avait quitté l’Europe pour prendre plaisir à porter les couleurs qu’il aimait toute sa vie a fait une rave de Bombonera plein qui a alimenté son illusion de gagner la Copa Libertadores. Le but de Dani Stone était une victoire de 2-1 sur Wanderers Dans la première phase, Boca est devenu le meilleur de tous les groupes.

Une semaine avant, c’était la présentation officielle d’Osvaldo avec Daniel Angelici, qui lui a remis la chemise avec le numéro 23 sur le dos. «Le champ de Boca est le plus beau du monde, je n’ai jamais rien vu de tel. Quand vous revenez voir ces gens, c’est quelque chose d’unique. Petit garçon j’étais fan, j’ai le souvenir que je voulais venir, ils ne m’ont pas laissé et je me suis échappé. Mais j’avais un ami qui était partenaire et il m’a emmené. Ce serait un coup de cœur que je me trompe avec cette chemise », a été l’une des nombreuses déclarations dans lesquelles il a exprimé son sentiment et a continué à exciter les fans de Boca qui étaient excités depuis fin 2014 quand il a commencé à spéculer avec l’arrivée du en avant

En fait cette nuit du 26 février 2015, il était l’un des plus acclamés de la Bombonera quand la voix du stade a annoncé la formation. Avec Orión, Chavez et Arruabarrena ont été l’un des plus applaudis lorsque son image est apparue sur l’écran du stade et son nom a grondé dans les haut-parleurs. Parmi ses premières interventions avec le ballon jeté deux tacos qui rugissaient aussi aux tribunes jusqu’à ce que à 42 est entré par le centre de la zone pour attendre le centre de Colazo: en-tête et recueillir. Devant La 12, il mitraillait avec ses doigts puis jeta des baisers vers la boîte où se trouvait Jimena Barón.

«La vérité que même ne pas l’avoir rêvé aurait été si parfaite. Faire un but dans l’arc de La 12 est incroyable. J’ai pensé à le célébrer en tant que Manteca Martínez, en grimpant sur la clôture, mais je ne voulais pas être averti », a-t-il déclaré après avoir été acclamé lorsque Federico Carrizo l’a remplacé à huit minutes de la fin de cette première performance prometteuse avec le maillot de Boca. Ce serait 17 matchs et six buts au total jusqu’à la fin du mois de mai lorsque, l’équipe éliminée par River en Coupe, il a décidé de retourner en Europe. porter la chemise Porto.

Le séjour d’Osvaldo au Portugal ne durerait pas non plus longtemps. Il y a joué la deuxième moitié de 2015 et a frappé la boucle pour l’Argentine. Arruabarrena a de nouveau ouvert les portes pour mettre le maillot de Boca, mais 0-4 contre San Lorenzo pour la Super Coupe d’Argentine a éliminé le Basque qui a mené deux matchs de plus – toujours avec l’attaquant de Banfield dans l’équipe – et est parti. Guillermo Barros Schelotto l’a remplacé, mais la relation avec Dani Stone a très peu duré et s’est mal terminée: après l’avoir remplacé contre Nacional de Montevideo par les Libertadores 2016, le DT l’a trouvé en train de fumer dans les vestiaires et c’est la raison de la résiliation d’un contrat qui avait encore un an et demi de validité.