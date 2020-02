Daniel Osvaldo et l’accueil des fans de River dans le Monumental: “Je suce un œuf”

Enfin, Daniel Osvaldo a fait ses débuts tant attendus avec le maillot Banfield. L’attaquant est entré dans la seconde moitié au lieu de Jesús Dátolo et a reçu une réception spéciale des fans de River, qui ils l’ont hué et ont dédié quelques chansons sur son passé dans le Xeneize.

Sans aller plus loin, malgré le manque de football, Osvaldo avait une nette chance d’égaliser le match. L’ancienne Juventus a enlevé Robert Rojas et il l’a jeté à Franco Armani, mais le ballon est passé sur le traîneau.

Une fois le match terminé, Pierre Dani Il a parlé main dans la main avec TNT Sports et a laissé ses sentiments après la défaite 1-0 contre le millionnaire: “Dommage, j’ai raté quelques centimètres et suis entré, mais bon. Nous avons joué avec une grande équipe, nous l’avons fait de la meilleure façon.

“Je me sentais bien, les quelques minutes que j’ai pu entrer en contact avec le ballon, je me sentais bien. Je suis reconnaissant au football et à la vie de m’avoir donné l’opportunité de revenir ici. J’attendais la réception, c’était évident, mais c’est le moins, je suce un œuf “, lance Osvaldo.