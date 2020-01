Daniel Torres: pourrait quitter Alavés et atteindre le Real Saragosse | Colombiens à l’étranger | Football américain























































































































En cette saison, le Colombien n’a pas eu une seule minute avec les Alavés de Liga de España.

Daniel Torres veut continuer en Europe.

Photo:



Extrait de Twitter: @Alaves

Pour:

Écriture futuriste

30 janvier 2020 à 16h42

Daniel Torres n’est pas démissionnaire et à 30 ans il aspire à poursuivre son voyage en Europe, même si ce dernier semestre a été l’un des plus difficiles de sa carrière professionnelle.

Au cours des six derniers mois avec Alavés, Daniel Torres n’a été convoqué qu’à cinq matchs et aucun n’a participé, un chiffre qui cherchera à s’améliorer d’ici 2020.

Les bonnes conditions montrées en Colombie, et son prêt à Albacete il y a un an, ont été faites par un homme avec un niveau pour atteindre un autre club et sa destination pourrait être le Real Zaragoza, un club dans lequel se trouve également le Colombien Luis Suárez.

Selon ‘El Periódico de Aragón’, les Colombiens et les Alavés auraient conclu un accord pour résilier le contrat, qui a pris fin en juin 2020. Cette opération aiderait Daniel Torres à rejoindre plus facilement le Real Saragosse et ainsi ajouter un joueur important pour le dernier tronçon de la deuxième division de l’Espagne.

Actuellement, le Real Zaragoza est quatrième au classement, avec un match de moins, et seulement six unités le séparent de Cadix, qui est le leader. Atteindre l’équipe de Saragosse serait une contribution pour lutter pour la promotion et devenir un autre Colombien qui obtient ce titre en Espagne.

