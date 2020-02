Daniel Torres veut retourner à Santa Fe, Medellín ou Nacional | Colombiens à l’étranger

Daniel Torres vit une nouvelle illusion en Espagne pour cette 2020 car il est arrivé au Real Zaragoza, un club qui cherche une promotion dans ce pays et se bat fortement pour cet objectif.

Alavés était le club qui a ouvert ses portes en Espagne, mais là, il n’a pas vécu de si bons moments au point qu’au cours du dernier semestre, il n’a joué aucun match. Dans un dialogue avec «El Alargue», de «Caracol Radio», le porte-parole de Cundinamarquis a commenté ce qui s’était passé.

«Ce fut une mauvaise performance et cela fait un peu partie du manque d’humilité que je n’avais pas à assimiler que je n’avais pas la proéminence que j’avais auparavant et qu’ils ne me donnaient pas l’importance qu’ils m’avaient peut-être toujours donnée. Cela a un peu affecté et à partir de là les choses ne se sont pas si bien passées à cause des changements techniques et parce que je ne donnais pas ce qui était attendu. C’était très encourageant d’aller à Albacete parce que je suis né de nouveau “, a-t-il dit.

Avec 30 ans, Torres a encore des possibilités de continuer en Europe, mais il est également clair sur les équipes sur lesquelles il jouerait s’il revenait en Colombie.

«Je ne suis pas sûr de mon retour. Je suis fan de Santa Fe comme je l’ai toujours dit. J’ai un grand merci à Medellin pour l’opportunité qu’il m’a donnée et l’amour de tous ses fans. Et je crois que National, même si le temps n’était pas long et que ce n’était pas très bon, je me sens redevable à eux d’avoir pu redonner la confiance qu’ils m’ont accordée », a-t-il déclaré.

Il a ensuite résumé: «Pour moi, dans l’une des trois équipes, être capable de jouer serait une très bonne chose. Je suis toujours clair que je suis un fan de Santa Fe, l’une des équipes que j’aime est Medellín et avec qui j’ai une dette en suspens avec l’Atlético Nacional. »

Daniel Torres vit maintenant une nouvelle expérience au Real Zaragoza, a déjà fait ses débuts et a une grande responsabilité de contribuer jusqu’à la fin de la saison. De plus, dans cette équipe, il partage avec le Colombien Luis Suarez, un grand cadeau.