Danny Drinkwater, le box to box qui a marqué l’histoire de Leicester

Né à l’académie des jeunes de Manchester United, Danny Drinkwater il a dû diriger de nombreuses petites équipes avant de réussir à Leicester. En 2009, il a déménagé à Huddersfield Town où il a joué une bonne saison en tant que protagoniste. Puis Cardiff City, Watford et Barnsley en 2011-2012. Au milieu de la saison, il a été acheté par Leicester, à l’époque du championnat. En juin 2014 voici la promotion en Premier League et le renouvellement, le reste appartient à l’histoire. Le merveilleux succès de 2016 sous la sage direction de Claudio Ranieri, de l’équipe nationale et, enfin, la transition vers Chelsea, jusqu’au prêt à Aston Villa en janvier 2020. Milieu de terrain central capable d’allier course et qualité, Drinkwater a un excellent tir de l’extérieur et est habile à fournir des aides à ses coéquipiers. Bref, un milieu de terrain anglais. Dans sa carrière, comme mentionné, il a remporté le titre de Premier ministre, en plus de la FA Cup remportée avec Chelsea. Aujourd’hui, Danny Drinkwater a 30 ans.

Bruno Beatrice, Davide Nicola, Juan Esnaider, Sebastian De Maio et Silvan Widmer sont également nés aujourd’hui.