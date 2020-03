Danny Murphy discute de la tentative de Liverpool de décharger l’icône des Reds dans un accord de 40 millions de livres sterling – HITC

Steven Gerrard a été presque vendu par Liverpool à Chelsea.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a donné sa version des événements qui ont presque conduit au départ de Steven Gerrard pour Chelsea.

Gerrard, alors capitaine de Liverpool, avait connu un intérêt notoire de Chelsea dans les fenêtres de transfert de l’été 2004 et 2005.

Et, de son propre aveu, le fan de l’enfance des Reds a envisagé de quitter Anfield pour Stamford Bridge.

Mais Gerrard est finalement resté un joueur de Liverpool jusqu’en 2015, quand il est parti pour rejoindre le Los Angeles Galaxy.

Murphy a été un coéquipier de l’actuel manager des Rangers pendant six ans sur le Merseyside.

Et a demandé Talksport plus tôt ce qu’il ressentait à propos du «flirt» de Gerrard avec Chelsea, l’homme de 43 ans a répondu: «Eh bien, j’ai eu mes propres problèmes parce que je partais (il a ensuite rejoint Charlton Athletic)! Rafa (Benitez, alors le manager de Liverpool) est entré et il avait besoin d’argent. Il voulait réorganiser l’équipe, il a donc dû faire sortir certains joueurs et d’autres joueurs. Normal.

«Lorsque vous faites partie des dommages collatéraux, ça fait mal. Mais Stevie n’aurait jamais dû faire partie de l’équation et il l’a été pendant un certain temps.

“Chelsea a offert 40 millions de livres sterling et Rafa a dit à Stevie qu’il préférait les 40 millions de livres sterling que lui. Il a donc mis Stevie dans une situation un peu difficile. Il ne pensait pas vraiment à celui-là et y était revenu, d’où le fait que Stevie a fini par rester. Je pense qu’il s’est même excusé auprès de lui.

«Je pense qu’il sentait qu’il n’avait pas d’autre choix (que de partir) à ce stade. Mais le soutien écrasant des fans de Liverpool et plus il se rapprochait de son départ, je pense que la réalité est entrée en jeu. À cette occasion, cela a été imposé à Stevie. Il n’a pas demandé qu’une offre soit faite et il n’a pas demandé la réponse de Rafa. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Gerrard avait des regrets, Murphy a insisté: «Non. 100 pour cent non. Je pense qu’en regardant en arrière maintenant, il pourrait penser, aurais-je pu faire quelques années au Real Madrid ou à Barcelone? “Mais en réalité, ce qu’il a accompli et ce qu’il est devenu à Liverpool était …”

Gerrard a inspiré Liverpool à la gloire de la Ligue des champions un an après la première approche de Chelsea, bien que les Bleus aient continué à le relever eux-mêmes en 2012.

Et Chelsea gagnerait cinq titres de Premier League contre aucun de Liverpool au cours de la carrière des Gerrard Reds.

Le joueur de 39 ans est retourné dans le Merseyside pour entraîner les moins de 18 ans avant de prendre la tête des Rangers en 2018.

Dans d’autres nouvelles, “je ne voudrais pas qu’il aille quelque part”: le patron de la Ligue 2 choisit entre les trois premiers