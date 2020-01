Danny Rose, Spurs, Newcastle et un transfert sans perdants …

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 6h56

Danny Mills est un homme qui parle de son esprit. Et ce n’est pas vraiment un compliment. De l’extérieur, il semble qu’il parle littéralement son esprit – vidant généreusement son contenu lorsqu’on lui pose une question. Par conséquent sa description de Sheffield United – «ce n’est pas la façon la plus glamour de jouer. Ils pourraient jouer un peu directement à certains moments »- en août, ce qui a clairement prouvé qu’il n’avait jamais vu Sheffield United jouer. Alors, quand il a été interrogé sur un éventuel changement de Danny Rose à Newcastle la semaine dernière, il a dit:

“Il est originaire du nord à l’origine mais Newcastle est un peu plus au nord que la plupart des gens ne veulent y aller.”

Alors que vous êtes encore sous le choc de cette pincée de bêtises piquantes, Mills est de retour, après avoir probablement oublié que Rose avait déjà joué en prêt à Sunderland, un endroit assez au nord:

“Il est à Londres depuis longtemps, ce serait un peu un changement de culture en allant à Newcastle.”

C’est 2020, Danny. À Newcastle, ils ont désormais Internet et des toilettes à l’intérieur. Enfer, ils ont même des petits pains et des avocats. Pour le sud de Danny Mills, il s’agit probablement d’un terrain vague de mines de charbon et de pâtisseries, mais en réalité Newcastle est une ville cosmopolite. Ils parlent même anglais. Ish. Oh, et c’est juste 90 minutes en train pour Leeds. Et c’est aussi un excellent coup pour Rose, Newcastle et Tottenham. Il convient véritablement à toutes les parties.

Newcastle a désespérément besoin d’un arrière gauche et Rose est au sommet de la liste des joueurs qu’ils pourraient réellement espérer attirer. Oui, il a peut-être perdu un peu de rythme, mais ce sera moins évident dans un camp naturellement défensif. Tottenham a simplement besoin de perdre un joueur qui est devenu plus une distraction qu’un atout, plus une paraison droite qu’un pied gauche. Et Rose? Il doit juste prouver qu’il est a) toujours un footballeur réel et b) qu’il veut toujours être un footballeur réel avant l’Euro 2020. Ce dernier dépend probablement de son bonheur, et cela ne semble plus possible dans le nord de Londres.

La minute où Rose a osé parler dans une large interview Sun A propos de la valorisation de l’argent et des trophées au-dessus du «projet» à Tottenham, il a sprinté – un peu plus lentement qu’avant sa blessure – dans une zone marquée «plus de problèmes qu’il n’en vaut». Même deux années de service supplémentaires, y compris deux classements parmi les quatre premiers et une course à la finale de la Ligue des champions, n’ont pas fait grand chose pour les fans des Spurs, qui étaient convaincus qu’il était derrière le mécontentement de l’équipe sous Mauricio Pochettino et aussi Jose Mourinho.

«En janvier, vous allez probablement entendre quelque chose. Je vous dis tout de suite que je n’irai nulle part avant la fin de mon contrat », a déclaré Rose en novembre, ce qui semble idiot à la lumière de son prêt imminent au nord gelé jusqu’à ce que vous vous souveniez que Pochettino a été limogé moins d’un semaine après cet entretien. À ce moment, Rose a perdu son manager et son champion. Plus tard dans le même entretien il a dit: “Quand le manager cesse de m’appeler dans son bureau, cesse de me donner des conseils, c’est alors que je pense qu’il est temps de quitter Tottenham mais, jusque-là, je ne vais nulle part.” Pochettino est parti et avec lui est allé Rose’s chance de rachat chez Spurs.

Il y a des LOL à propos d’un joueur cherchant désespérément des trophées rejoignant l’un des rares grands clubs avec une histoire d’argenterie moins riche que les Spurs, mais cela est probablement une solution temporaire. Un re-set. Une garantie qu’il sera choisi pour une troisième équipe consécutive du tournoi anglais cet été. La compétition n’est pas féroce – seul Luke Shaw a commencé un match en Angleterre à l’arrière gauche depuis la Coupe du monde dans une période dominée par Rose et Ben Chilwell – mais Gareth Southgate aurait eu du mal à justifier son inclusion s’il était totalement absent du Premier ministre. Ligue.

À Newcastle, il sera accueilli comme un arrière gauche bon, sinon plus, et ses meilleures performances le verront loué et aimé. Ce qui plaira probablement à Rose, qui a fait l’erreur de parler trop souvent pour un footballeur. Il devrait vraiment attendre sa retraite et être payé uniquement pour le non-sens.

Sarah Winterburn