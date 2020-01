dans 12 sur le suivant, tris Sant’Antimo et bis Loggetta

Les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence de l’A.I.A. Groupe B de première catégorie:

COURSES DU 8 / 1/2020

DES ADMINISTRATEURS INTERDITS D’EXÉCUTER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 30/01/2020

FERRARA GAETANO (SAN PIETRO NAPOLI)

COURSES DU 11 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 25,00 RED STAR DEUX MILLIERS car il n’y avait pas d’eau chaude à l’intérieur du vestiaire du DDG.

20,00 € Les propres supporters de CAPRI au départ de la course ont allumé un générateur de fumée dont le gaz a atteint le tdg

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 16/2/2020

VINAIGRE DE ROSAIRE (GARÇONS PIANURESE 2005)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

CECATIELLO GAETANO (SANT’ANTIMO) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, après avoir été averti pour des protestations contre le DDG. menace de le blesser et, au moment de l’expulsion, tente d’approcher le DDG de manière menaçante mais est détenu par certains joueurs de l’équipe adverse et accompagné à l’extérieur de la clôture du match

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BAUDUIN MARCO (GARÇONS PIANURESE 2005)

CECATIELLO GAETANO (SANT’ANTIMO)

GAITO GIUSEPPE (SANT’ANTIMO)

DE MARTINO ARMANDO (CAPRI)

TIZZANO GIANLUIGI (REAL ANACAPRI FOOTBALL 2018)

GAIN DIEGO ANTONIO (LOGGETTA)

IULIANO GERVASIO LUCA (LOGGETTA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

COUNT AMEDEO (GARÇONS PIANURESE 2005)

MICHELE MINOPOLIS (GARÇONS PIANURESE 2005)

DE LUCA EUGENIO (SANT’ANTIMO)

HAPPY SOFA (SAN FRANCESCO SOCCER)

COURSES DU 12 / 1/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

IROLLO GIUSEPPE (INTERPIANURESE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

ESPOSITO LA ROSSA ANTONIO (VILLE D’ARZANO 2019)

FLORIO ANGELO (SAN PIETRO NAPOLI)

RIZZO FABIO (QUATRIÈME)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ABBATIELLO ANTONIO (VILLE D’ARZANO 2019)

GELOTTO GIUSEPPE (SAN PIETRO NAPOLI)

PARISI FABIO (SAN PIETRO NAPOLI)

CUOMO VINCENZO (QUATRIÈME)

FALIVENE ROBERTO (QUATRIÈME)