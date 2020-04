Dans ces moments déprimants, je préfère m’exciter! avec le football

«Changez votre attention et vous changerez vos émotions. Changez votre émotion et votre attention changera de place ». (Frederick Dodson).

Ce sont des jours difficiles pour garder le moral et ne pas être trop enthousiasmés par les problèmes négatifs causés par la pandémie mondiale de «coronavirus», l’environnement est vraiment déprimant en raison de l’accumulation de personnes touchées et de sa proportion relativement inhabituelle de décès toujours douloureux. Et ils nous affectent de manière générique à tous les citoyens qui tentent de lutter ensemble contre la peste. Dans ce sentiment de chaos incontrôlable, il y a ceux qui trouvent leur occasion, flagrante, de critiquer les politiciens de garde qui mènent le défi. Ils encouragent la critique à volonté plutôt que la recherche de solutions urgentes, il existe de nombreuses humeurs prédisposées à faire des ravages. Certains, qui ne sont pas majoritaires, sont convaincus qu’il est temps de renverser l’ordre établi, ils ne peuvent parvenir au raisonnement selon lequel cet événement mondial négatif dépasse le localisme et la gestion de tout politicien, de tout signe, les aurait exploités entre leurs mains, tout cela génère des humeurs agressives à la recherche de plus de «boucs émissaires» pour mieux couper. De même, ils sont enthousiastes à l’idée de générer des packs pour des “chasses aux sorcières” massives.

Rien n’est écrit dans les manuels et protocoles internationaux, donc la compréhension de cette pandémie mondiale est déficitaire. Cependant, des solutions selon certaines normes partisanes continuent d’être préconisées, mais surtout, elles doivent apparaître «coupables». Il est même surprenant que tant de médecins spécialistes discréditent leurs propres collègues qui ont dû prendre des décisions difficiles dans des temps confus et, maintenant, ils se vantent “de dernière minute” qu’ils avaient depuis longtemps les solutions parfaites. Cet opportunisme caustique de la part de beaucoup, maladif, déjà habituel dans les moments de crise, me sera toujours critiquable et j’assure que mon esprit méprise ces formes inquisitoriales: «Je l’ai déjà dit…! Je l’ai déjà dit…! ”, Les très“ cocons ”disent maintenant… Surmonter les distances, ils sont comme les crises de foot des équipes quand ils perdent un temps sans trouver de réponses favorables à court terme.

«Libérer le monde de toutes sortes de charlatans est vraiment un travail qui en vaut la peine. Tels sont les seuls fléaux du monde, et sans eux, ils cesseraient d’être un monde diabolique, misérable et maudit, commençant à devenir un monde divin, un séjour de bien-être toujours croissant », a déclaré Thomas Carlyle. Dans cette «Ligue 2019/20», les informations sont disparates et tout le monde débat toujours sur les dates possibles pour le renouvellement des compétitions, tant en Espagne qu’à l’étranger, tant dans les compétitions locales qu’internationales. Les dommages économiques des clubs de football sont déjà calculés et des solutions temporaires sont recherchées. En tout cas, des nouvelles moins prometteuses apparaissent, comme celle du virologue allemand Jonás Schmidt Chanasit, qui assure: “Je ne pense pas que vous puissiez jouer au football avant 2021 … ou à huis clos”. Autrement dit, toutes les prévisions formulées pour mai prochain sont remises en cause par cet expert. Par conséquent, les compétitions en cours seraient en attente d’une solution finale. Et la société civile est tiraillée entre la peur et, en ce moment, les compétitions de football ou de sport ne présentent aucun intérêt.

Un footballeur célèbre et ancien, Albert Camus, a écrit un livre à partir duquel nous pourrions obtenir des réflexions pour le moment actuel et je me tourne vers l’écrivain et critique littéraire Rafael Narbona qui nous illustre en résumant dans le blog «El Cultural» certains enseignements très productifs de «La Peste» :

“Les pires épidémies ne sont pas biologiques, mais morales”.

“Dans les situations de crise, le pire de la société se révèle: manque de solidarité, égoïsme, immaturité, irrationalité.”

“Et le meilleur émerge également, il y a toujours des personnes justes qui sacrifient leur bien-être pour prendre soin des autres.”

“La peste” est une métaphore universelle et transcende son temps et son cadre géographique. “

«Le scepticisme ne nous a pas rendus plus libres. Cela ne nous a laissé que plus impuissants. »

“Il n’y a rien de beau dans la douleur, mais cela nous ouvre certainement les yeux et nous oblige à réfléchir.”

“Le souffle d’un mourant est une objection irréfutable contre la supposée bonté de la vie.”

“L’intelligence de l’homme ne fait que le rendre plus misérable, car elle lui montre que l’univers est gouverné par le hasard.”

Camus admet que sans la perspective du surnaturel, toutes les victoires de l’homme sont provisoires. La victoire finale et totale correspond à la mort ».

“L’homme n’est pas mauvais par nature, mais sa connaissance des choses est déficiente. Ses actes les plus odieux proviennent de l’ignorance. ”

“Il n’y a pas de vraie bonté ou de véritable amour sans toute la clairvoyance possible.”

“Qu’est-ce qui est éthique au milieu d’une épidémie? Combattez avec “honnêteté”. Battez-vous pour l’homme, malgré toutes ses imperfections. Dans cette bataille, le fanatisme idéologique ne fait qu’entraver. Il faut regarder plus loin, ne penser qu’à l’humain ».

«Le sentiment de malheur, d’être entre les mains d’une calamité sans fin, émousse la sensibilité. L’humain recule, l’esprit s’endort, le biologique usurpe la place du rationnel ».

«Le coronavirus nous rappelle l’importance du contact physique. L’être humain a besoin de toucher ses semblables, de ressentir sa proximité. “Les hommes ne peuvent pas aller sans les hommes”, écrit Camus.

«Il n’y a aucun regret pour l’isolement imposé par les autorités. C’est une bonne occasion d’explorer notre intimité et de trouver un sens à la vie. “

Et pour compenser la situation actuelle, je dois m’exciter! avec des questions de football ayant recours à ce qu’il a vécu et à ses souvenirs indélébiles. Pas en vain, Camus a assuré que “ce que je sais enfin avec plus de certitude concernant la morale et les obligations des hommes, je le dois au football”. Par conséquent, j’ai relu mon livre “Futbolandia: rêves, réalités et virguerías du football”, là je trouve des joyaux tels que le compte rendu de l’objectif que Zinedine Zidane a atteint pour atteindre la neuvième “Ligue des Champions” pour le Real Madrid, ainsi que les détails exquis de la technique et incroyable position finale du buteur français, cette escarmouche technique d’exécution très difficile a été un hymne à l’excellence du football (https://as.com/videos/2017/11/28/portada/1511888807_615639.html). Je l’ai appelé la “Neuvième Symphonie de Zidane”. Il y apparaît également, dans le même livre, la démarche de Maradona pour atteindre “le meilleur but” atteint dans le football, sans oublier si cette pièce était accompagnée du compte-rendu radio du diffuseur argentin Víctor Hugo Morales (Vous pouvez toujours le retrouver sur https: / /www.youtube.com/watch?v=8LqppgMuqq8). Je n’ai jamais rien entendu d’aussi excitant! Comme dirait Johan Cruyff: “Poulet de peau …” C’est le comble de nos émotions footballistiques, Mexique 1986.

J’ai aussi consulté en ces jours d’enfermement, orphelin de compétitions de foot en vrai, quelques histoires de foot, des histoires africaines, du livre “Les enfants du ballon” et je synthétise le plus joyeux du foot qu’on puisse imaginer dans n’importe quel match de n’importe quel week-end, signé de Yahia Belaskri: «Objectif. Splendide objectif. Comme un beau gâteau au chocolat. Le ballon est à gauche, aux pieds d’un attaquant qui dépasse son adversaire de vitesse, centre, à gauche. Le ballon sort, monte, bat les défenseurs. Au deuxième poteau, le coéquipier, complètement banalisé, bien placé sur son pied d’appui. Allongez la droite en extension et frappez la balle avec le cou de pied. Un bowling. Le ballon se loge sur la place. Le portier, abasourdi, les genoux au sol et la tête en l’air, vérifie les dommages. But. Au milieu de ses coéquipiers qui veulent le tenir, le faire tomber, le buteur entame une course folle, trébuche, s’apprête à tomber, se lève, continue de courir, déchiquette sa chemise, l’embrasse, se jette sur l’herbe, glisse de plusieurs mètres avec le bras ouverts. Les réserves, sur le banc pendant le match, sont déjà sur lui, les autres arrivent, se jettent sur le groupe. Les uns au dessus des autres, les joueurs sont exultants. Le public se déchaîne les bras en l’air, les seins gonflent, les chansons éclatent: “Aux noirs et aux blancs / tout au long de ma vie / je suivrai / quel que soit le temps.” Lire calmement, imaginer les actions, réaliser des vidéos mentales, sont des histoires sur la chose la plus splendide du football: le but. Et leurs expressions de joie. L’émotion du football!

Et tout ce qui se passe maintenant aura des conséquences futures, comme je l’ai lu sur “todomercadoweb.es”. changer “pour toujours” si la paralysie du secteur due au coronavirus dure plus de deux mois, et l’une des principales conséquences sera la baisse drastique des salaires des footballeurs: “Les collections de parrainages et de télévision vont baisser de dramatiquement. Par exemple, «Sky» devra renégocier sa contribution aux clubs et devra rechercher la viabilité économique tout en renégociant les contrats avec les joueurs. Des salaires de dizaines de millions de livres ont disparu. “Réfléchissons donc calmement à cela:” Nos émotions peuvent être notre plus grande force ou notre pire faiblesse. Tout dépendra de la façon dont nous les gérerons “, a déclaré un penseur anonyme. raisonne l’écrivain Jorge Bucay quand il assure que “nous ne sommes pas responsables des émotions, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec les émotions”.