“Dans la journée, nous élaborerons un plan, cependant …”

NAPLES. Concernant la lenteur des résultats des prélèvements dans certains laboratoires de Campanie, il y a quelques minutes de la page facebook officielle du Gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, a annoncé la définition d’un plan opérationnel plus efficace.

PLAN EFFICACE

«Ce matin, j’ai vérifié la situation réelle concernant le traitement des tampons. Il a été constaté ces derniers jours que sur certains territoires de la région, les délais de traitement des écouvillons sont excessivement longs, et totalement incompatibles avec la nécessité de donner aux personnes concernées des réponses claires sur la positivité ou la négativité des résultats. J’ai chargé le directeur général de Cotugno, Maurizio Di Mauro, ainsi que le directeur général du service de santé Antonio Postiglione, d’élaborer un plan qui vous permette d’avoir les résultats des tampons dans les 24 heures au plus tard.

LABORATOIRES EN CAMPANIE

N’oubliez pas qu’en Campanie, nous avons commencé avec un seul laboratoire, celui de Cotugno, et que nous avons ouvert 9 autres laboratoires ces jours-ci (Moscati Avellino, San Pio Benevento, Sant’Anna et San Sebastiano Caserta, Policlinico Federico II, hôpital Nola, Institut zooprophylactique, hôpital de San Paolo, société Ruggi Salerno, unité hospitalière d’Aversa). Mais dans tous les laboratoires, les délais de traitement ne sont pas adéquats. Et cela provoque une accumulation de l’arriéré qui doit être immédiatement éliminé.

TRAVAILLER POUR LES CITOYENS

Nous travaillons évidemment sur des horas pour résoudre tous les problèmes critiques, quand et où ils se posent. Un équipement nouveau et moderne est sur le point d’arriver à Cotugno qui permettra de traiter jusqu’à 800 tampons par jour. Nous vérifions si nous trouvons également des technologies pour d’autres laboratoires qui nous permettent d’accélérer les choses. Je sais que tout le personnel, même dans les laboratoires, est stressé. Mais nous devons serrer les dents. Si nécessaire, des séances de nuit pour l’analyse des écouvillons doivent également être effectuées. Bientôt, je serai présenté avec le plan d’accélération que dr. Di Mauro. En attendant, nous nous efforçons de maximiser la fourniture de lits également pour les hospitalisations ordinaires, en faisant chaque matin le point d’accélérer les travaux de construction nécessaires. Nous travaillons vraiment à la limite de nos forces pour garantir toute notre aide, même dans une situation dramatiquement complexe, à nos concitoyens.