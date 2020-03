Dans la précédente définition du championnat, Jorge “Patron” Bermudez a surpris: “Je ferais tout pour faire le match de samedi Boca-River”

La bouche recevra Gymnastique et escrime La Plata le samedi à partir de 21h avec l’arbitrage de Facundo Tello avant la dernière date de la Superliga. La définition est rouge, car Rivière devra aller à Tucumán jouer contre Athlétique en même temps avec Patrick Loustau en tant que juge et par l’écran de TNT Sports.

Jorge Bermudez, ancien joueur de XeneizeIl espère beaucoup que son équipe sera championne. “Boca finira dessus Rivière“, a lancé le Colombien. Et il a ajouté:” J’imagine très heureux, dans le salon de ma maison, de profiter du moment. Nous recevons un prix de Dieu plus rapidement que je ne le pensais. Nous avons été honnêtes avec le club. Nous avons progressivement appris les coins de notre travail. Chaque fois, nous en identifions plus. Je suis toujours plus amoureux du club. Samedi soir, j’ai l’air très heureux et très heureux. “

D’autre part, il a évoqué la possibilité d’une superfinale. “Je donnerais tout pour que le match de samedi soit La bouche–Rivière. Je suis impatient de les retrouver “, a-t-il déclaré.” Boca est meilleur aujourd’hui pour un bris d’égalité “, a surpris le dialogue avec Directv Sports.

En outre, il a fait valoir que Carlos Tevez “amour La bouche“Comme lui. Et il a conclu:” Aujourd’hui est notre plus haute référence. Le voir profiter de chaque séance d’entraînement en tant que garçon de 18 ans est un compliment. Je pense qu’il l’apprécie. “

Concernant la visite de Diego Armando Maradona à BombonnièreIl a dit: “Personne dans La bouche intéressé par ça Diego J’ai passé un mauvais moment. Je ne trouve dans aucun coin du club une gêne à reconnaître les Maradona. Nous souhaitons vivement que vous ayez la meilleure reconnaissance possible. J’espère pouvoir recevoir toute la chaleur humaine des gens de La bouche“.