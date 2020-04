Dans le coronavirus, Barcelone cherche deux poids lourds: Lautaro et Neymar | Ligue d’Espagne

Ce n’est pas le moment de faire des affaires ambitieuses pratiquement partout dans le monde, mais cela ne semble pas affecter le FC Barcelone, qui irait l’été prochain, malgré la crise, pour deux des footballeurs les plus chers du monde.

Le retour de Neymar Jr et l’embauche de Lautaro Martínez, tous deux avec la bénédiction de Lionel Messi, seraient des priorités dans la même mesure, selon les informations du journal Sport, qui affirme que l’on est sûr d’arriver, bien que les négociations se déroulent en parallèle afin d’avoir les deux.

“L’idée du club est de réduire les 111 millions d’euros de la clause de sortie de l’Argentine à trois footballeurs au maximum. Et l’Inter a écouté, car il leur sera très difficile d’aller sur le marché, ce qui pourrait être une solution idéale pour toutes les parties “, explique les médias catalans.

Bien qu’il soit dit que ceux proposés par le club espagnol seraient Arthur Melo, Arturo Vidal et Nelson Semedo, Tuttosport assure que seuls les Italiens sont intéressés par Melo, puisque leurs deux autres objectifs seraient deux hommes actuellement prêtés: Carles Aleñá, à Betis, et Jean-Clair Todibo, à Schalke 04.

La vérité est que, selon Sport, Lautaro s’est déjà vu offrir la pierre angulaire du nouveau projet et il ne serait pas inhabituel de le voir jouer en entrée avec Luis Suárez, déjà presque récupéré. Le sacrifié, évidemment, serait Antoine Griezmann.

Le problème est que, si l’information est vraie, où jouerait Neymar, la lettre qui complète le MSN. Les médias affirment que cette négociation est beaucoup plus que complexe et qu’elle pourrait avoir le ton de telenovela qu’elle avait déjà atteint sur le marché des transferts passé.

La principale pierre d’achoppement est que, avec une déclaration d’urgence économique sur (ERTE), il est clair qu’il n’y a pas d’argent pour entreprendre l’opération de retour, avec laquelle la route serait un échange qui complète les 160 millions d’euros que le PSG a l’intention de quitter. aller au Brésilien. Et là, ils auront besoin de plusieurs jetons: “Le Barça devrait inclure certaines de ses fissures dans l’entreprise. Griezmann, Dembélé, Coutinho, Semedo ou Umtiti feraient partie des pièces à évaluer”, explique Sport.

Y aura-t-il un moyen de conclure des accords de tant de millions uniquement par voie d’échange? Il est possible, compte tenu de la crise économique qui se fait déjà sentir et qui signifie qu’il n’y a pratiquement pas de concurrents disposant de liquidités de ruiner un éventuel accord. Il faudra voir, en juin, qui arrive et qui part.