Dans le coronavirus, Rooney révolutionne: la Premier League jusqu’à la fin de l’année? | Premier League

La suspension de la Premier League, l’un des cinq grands clubs européens, qui est maintenant l’épicentre du coronavirus Covid-19, fait que tous les experts font des calculs pour décider quand reprendre et dans quelles conditions.

Mais parmi eux, peu de gens en savent autant que les footballeurs eux-mêmes et c’est pourquoi la proposition de Wayne Rooney a provoqué une telle agitation, qui a suggéré de mettre fin à la saison à la fin de cette année 2020 pour aider à préparer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Comment? Dans sa chronique du Sunday Times, il fait un compte-rendu qui a à voir avec la particularité de jouer la Coupe du monde non pas en juin, comme d’habitude, mais en novembre.

“La prochaine Coupe du monde aura lieu en novembre et décembre 2022, vous pouvez donc profiter de cette situation et dire que nous allons terminer la saison 2019-2020 plus tard cette année, puis nous préparer pour 2022 en commençant les deux prochaines. saisons en hiver “, écrit-il.

Le football en Angleterre a été suspendu jusqu’au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19 et qui, loin d’être un problème, est un avantage pour l’ancien capitaine anglais. À son avis, il y avait une bosse pour les joueurs entre juin et novembre qui pourrait affecter les équipes nationales, car ils auraient des joueurs juste hors de la pré-saison et pas au sommet de leur performance, comme cela se produit généralement lorsque les Coupes du monde sont jouées en vacances d’été.

“Tant que nous savons que nous pouvons jouer en toute sécurité et que c’est un environnement sûr pour les spectateurs, nous jouerons”, a-t-il ajouté.

Le joueur a profité de l’occasion pour lancer un coup de pouce à la fédération anglaise et aux autorités concernées pour avoir mis si longtemps à décider de la suspension du football: “Après la réunion d’urgence, la bonne décision a finalement été prise, jusque-là, il ressemblait presque aux footballeurs d’Angleterre ils étaient traités comme des cobayes … Le reste du sport (tennis, Formule 1, rugby, golf, football dans d’autres pays) fermait et on nous a dit de continuer. Je pense que beaucoup de footballeurs se demandaient: “Avez-vous quelque chose que faire de l’argent? “