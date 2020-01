Dans le derby le pire Lazio de la saison

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

source: Du correspondant au Stade olympique de Rome

© photo par www.imagephotoagency.it

De nombreux adjectifs ou expressions pourraient être utilisés pour définir les performances du Lazio dans le derby d’hier a terminé 1-1. Le plus approprié est le «pire», car il s’agit sans aucun doute du pire test du Biancocelesti d’août à aujourd’hui. Jamais dangereux, inexact et lent. Fonseca a capturé InzaghiSmalling-Mancini a annulé Immobile et Correa, mais surtout les trois milieux de terrain ont dominé Luis Alberto, Leiva et Milinkovic pendant de longues périodes du match. Comprendre si les démérites de la Lazio ou les mérites de la Roma sont plus difficiles, même pour l’entraîneur de la Lazio “Je ne sais pas, je vais revoir le match pour le comprendre”. Les deux aspects doivent être soulignés car les Biancocelesti ont déçu, j’ai semblé surpris par le rythme et la méchanceté des adversaires. Dans le même temps, la façon dont ils ont préparé le match en détail, en prenant soin de chaque aspect et tactiquement, Fonseca a choisi tous les choix. Spinazzola sur Lazzari, Santon sur la droite et à l’extérieur de Kolarov et Florenzi. «Rome a fait mieux que nous, j’ai félicité Fonseca. Nous avons aussi fait beaucoup d’erreurs sur le plan technique: nous aurions pu faire mieux mais il faut aussi reconnaître l’habileté des adversaires “, a encore admis Inzaghi dans l’après-match.

La Lazio ressemblait à une autre équipe, un parent éloigné de l’équipe qui domine de loin en Italie depuis novembre. Les chiffres d’hier sont presque impitoyables, mais c’est précisément pour cette raison que le point gagné devient encore plus précieux. Parce que la distance deAtalanta, actuellement cinquième du classement, est 8 points tandis que celui de Rome est resté inchangé (7): le tout sans tenir compte de la reprise du championnat que la Lazio aura le 5 février à l’Olimpico contreHellas Verona. S’il devait faire un butin complet contre la formation de Juric, le biancocelesti serait même deuxième avec une longueur d’avance deInter. C’est pourquoi le pire Lazio de la saison peut sourire et surtout ne doit pas être mis au pilori. Il se trouve qu’il manque un match, pour ne pas être brillant au mieux, surtout après 11 victoires consécutives en A. Une baisse, même physiologique, devait être mise au budget et aujourd’hui à Formello il y aura des champs vides. Une journée de repos, quelques heures de détente, avant de repartir mardi pour les “18 finales” d’ici à mai: car la course du Latium vers Champions (rien de plus) est arrivé au moment le plus délicat.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

27.01 09:18 – Rome, Nzonzi a choisi de rentrer en France. Rennes à deux pas

27.01 09:15 – Dans le derby le pire Lazio de la saison

27.01 09:00 – Fiorentina, Castrovilli dans les stands et défense décimée: maintenant le marché est nécessaire

27.01 08:45 – Naples, Gattuso désamorce l’enthousiasme de la Juve et ravive

27.01 08:35 – Bologne, Mihajlovic hospitalisé pour une thérapie antivirale

27.01 08:30 – Atalanta ‘sept beautés’. Un autre goleada et une sixième feuille blanche en A

27.01 08:21 – Rome, Ibanez est à la Villa Stuart pour des visites médicales

27.01 08:15 – Lecce, hier le pire match depuis le retour à A. Maintenant tous sur le marché

27.01 08:00 – Inter Milan, Conte est synonyme de titre de champion et de tirages. La Juve aide

27.01 07:45 – Turin, une semaine pour l’équilibre. Falque de plus en plus partant

27.01 07:30 – Rome, il y a aussi l’idée Paqueta

27.01 07:15 – Milan, semaine décisive pour Suso et Piatek

27.01 06:45 – Juve, mauvaise glissade à San Paolo: Sarri revient pour parler des motivations

27.01 06:35 – Cuadrado endormi, le trident de la Juve ne convainc pas: le TMW vote

27.01 06:30 – Ligue des Champions, calendrier et horaires des huitièmes de finale

27.01 06:30 – La défense de Naples tient le coup, Zielinski et Insigne piquent: le TMW vote

27.01 06:25 – Lulic en difficulté constante, parfait Acerbi: les marques de TMW

27.01 06:20 – Smalling se profile, Under fait ce qu’il veut: les votes de TMW

27.01 06:15 – Obiang parfait au milieu du terrain, la Romagne naïve. TMW vote

27.01 06:15 – pollPolitano à Napoli, est-ce le bon achat?

27.01 06:10 – Quagliarella se réveille tard, Linetty scintille. TMW vote

27.01 06:05 – Musso a tort, la Lasagne claque sur Sepe. Bad Okaka. TMW vote

27.01 06:00 – Gagliolo et Kulusevski créent, Sepe conserve: Parme sixième. TMW vote

27.01 05:55 – Dell’Orco, jour no. Rispoli submergé par Lazovic: les votes de TMW

27.01 05:50 – Amrabat infatigable, première joie en A pour Dawidowicz: les vœux de TMW

27.01 05:45 – Nandez partout, le Ninja relance Cagliari. TMW vote

27.01 05:40 – Young est là. Croix de Lautaro et délice de l’Inter. TMW vote

27.01 03:30 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 22 au 30 jour

27.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et formalités du 26 janvier

27.01 00:41 – Samp, Ranieri: “Mieux vaut un point que rien. Ferrero? Nous pensons à nous”

1er étage

Une défaite historique qui replonge Turin dans l’oubli total. Une fois de plus la solidité mentale de l’équipe de Mazzarri s’est brisée sous les coups de l’adversaire alors qu’il aurait dû donner une réponse concrète sur le rectangle vert, et le partiel …