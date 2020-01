“Dans les deux matches, nous étions meilleurs que United” »Pressfootball

Mercredi 29 janvier 2020

Manchester City a chuté du compte minimum avant son rival, Manchester United, mais a également progressé en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, car dans le monde, les «citoyens» ont été imposés par 3-2. Dans ce contexte, le DT Josep Guardiola a souligné la supériorité de ses dirigeants.

L’entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola, a pris sa retraite selon le stade Etihad malgré sa chute 1-0 contre Manchester United pour le match revanche de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, son équipe étant également entrée dans la finale du tournoi grâce au résultat global de 3-2. Compte tenu de cela, le stratège espagnol a souligné qu’ils étaient supérieurs dans cette clé.

«Nous jouons avec une équipe au physique incroyable. Le but était un coup d’arrêt, la première fois qu’ils ont tiré sur la cible. Dans les deux matchs, nous étions meilleurs », a déclaré« Pep »après le match.

“Je suis très satisfait des joueurs et de leur façon de jouer”, a-t-il ajouté, bien qu’il soit attentif à la condition physique de certains de ses joueurs.

«Aymeric Laporte et Fernandinho ne sont pas complètement en forme. Benjamin Mendy non plus, nous le verrons dans les prochains jours. Je suis sûr qu’ils iront bien pour affronter West Ham, je ne sais pas pour le duel contre Tottenham, nous ne voulons pas prendre de risques », a-t-il conclu.