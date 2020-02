Dans un match effréné, Luqueño a vaincu la visite des mineurs »

Mercredi 05 février 2020

Pour la première phase de la Copa Sudamericana, l’équipe paraguayenne a remporté une importante victoire dans les plaines et a battu le local 3-2. La particularité du jeu était que les cinq buts ne dépassaient pas 10 minutes et arrivaient dans les 45 premières minutes.

Le Sportivo Luqueño a remporté une victoire importante au Venezuela. L’équipe «Guaraní» a battu Mineros 3-2 au stade Cachamay de Puerto Ordaz dans un match qui a eu toutes ses émotions dans les 45 premières minutes, et affrontera le match revanche avec un score en faveur,

À 33 ′, la distribution visiteuse a ouvert le compte avec un but de Yeiber Murillo, suivi par Isidro Pitta à 35 ′. Les mineurs réduits à 38 ′ par Richard Blanco et à 40 ′ Blas Díaz sont revenus pour dépasser l’équipe paraguayenne. Plus tard, à 42 ′ Blanco a obtenu le double et le deuxième rabais pour le casting de llanero.

Dans le complément qui s’est développé sans autant d’actions, les “bleus et or” se sont retrouvés avec 10 hommes après l’expulsion de Jorge Paredes à 76 minutes, qui a dû endurer l’avantage sur le tableau de bord, ce qu’il a fait avec succès.

De cette façon, Sportivo Luqueño jouera les représailles en tant que local le 18 février contre les Vénézuéliens afin de ratifier le résultat obtenu à Puerto Ordaz.

🙌 5⃣ buts en 9⃣ minutes! @SpLuquenOficial a battu @MinerosGuayana 3-2 pour la première phase du #Sudamericana dans un match avec une fin dynamique de la première mi-temps. pic.twitter.com/pAmhSqFfTe

– CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 6 février 2020