Darius Vassell exhorte Jack Grealish à envisager un déménagement estival

Manchester United a reçu un petit coup de pouce dans sa poursuite pour Jack Grealish d’Aston Villa après que la légende du club Darius Vassell a suggéré qu’il devrait pousser pour un mouvement.

Le talentueux Anglais a été fidèle à l’équipe de Birmingham jusqu’à présent dans sa carrière, mais sa fidélité est mise à l’épreuve par l’intérêt signalé d’Ole Gunnar Solskjaer.

Grealish est devenu une cible prioritaire de United selon certaines sections des médias et pour une bonne raison.

Le milieu de terrain polyvalent a été dans une forme impressionnante pour Villa, les maîtrisant superbement au cours d’une saison autrement décevante.

Les Red Devils ont besoin de quelques signatures de plus avant de concourir à nouveau pour les honneurs majeurs et Rio Ferdinand a été le dernier à suggérer que Grealish pourrait être l’une de ces signatures.

Selon Manchester Evening News, Vassell a déclaré: «On me pose toujours des questions sur la situation de Jack Grealish. Je veux qu’il reste en soutenant Villa – c’est l’un des nôtres.

«Mais il est si bon maintenant, où pourrait-il se retrouver s’il allait dans une meilleure équipe avec de meilleurs joueurs? Est-il juste de le retenir? Si vous regardez l’histoire, vous avez Gareth Barry et James Milner qui sont partis pour City. Les joueurs de qualité supérieure ont continué à faire des choses plus grandes et meilleures.

“Donc je pense que c’est une question de temps. Il est si bon, comment les autres équipes ne peuvent-elles pas être tentées de venir le voler?

«Je n’aime pas le dire, mais il doit partir à un moment donné. À moins que Villa n’obtienne de nouveaux propriétaires et n’achète les meilleurs joueurs, profitez-en pour votre carrière.

“Je ne pense pas que les fans de Villa le blâmeraient – il a fait tout son possible et a réussi brillamment. À la fin de la journée, je ne serais pas surpris. “

Il y aura toujours des points d’interrogation pour savoir si Grealish peut se produire sur la grande scène à moins qu’il ne réussisse à se déplacer dans un grand club.

Manchester United semble être le principal pour sa signature et si Villa fait face à une relégation, il pourrait être trop tentant d’ignorer.

Grealish serait alors potentiellement vendu à bon marché, ou du moins moins cher qu’il ne le serait pour l’instant, et il aurait beaucoup à prouver à Old Trafford.