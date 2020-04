Darren Bent affirme que Jack Grealish envisage de déménager à Manchester United

L’ancien homme d’Aston Villa, Darren Bent, pense que Manchester United est au sommet des clubs de Jack Grealish pour rejoindre, alimentant le feu entourant les rumeurs d’un mouvement potentiel.

Le talentueux Anglais a été lié à un déménagement à Old Trafford tout au long de la saison et il semble qu’un déménagement d’été pourrait être envisagé.

Grealish a violé de manière controversée les règles de verrouillage récemment, ce qui a évidemment menacé de ruiner tout mouvement vers United, certains fans affirmant qu’ils ne voulaient plus de lui.

Des rapports contradictoires ont rapidement émergé affirmant que les bouffonneries de l’attaquant polyvalent n’étaient pas considérées comme un dealbreaker et qu’un transfert pouvait encore se produire.

Bent est clairement catégorique: un mouvement se produira et les Red Devils pourraient avoir encore plus de compétition et de couverture pour leur jeune équipe.

Darren Bent: “Je mettrais probablement #mufc tout en haut [Jack Grealish’s list of potential future clubs]. Si cela ne se produit pas et que Villa tombe en panne, on ne sait jamais, mais pour moi, il les regarde. “#Mulive [football insider]

J’espère que Bent a raison et Ole Gunnar Solskjaer peut obtenir son homme si c’est vraiment sa cible.

Le légendaire Norvégien a très bien investi depuis qu’il est devenu manager de Manchester United, il n’y a donc aucune raison réelle de douter de ses futures entrées.

La polyvalence de Grealish devrait l’aider à s’installer dans l’équipe car il est capable de jouer dans de nombreuses positions au milieu de terrain ou en avant.

Qu’il soit simplement à Old Trafford pour fournir couverture et compétition ou pour devenir une star de départ XI restera à voir.

