Darren Bent exhorte Aston Villa à suspendre le déménagement du joueur d’Arsenal et à signer l’homme de 28 millions de livres sterling du club londonien – HITC

Bent pense que la recrue à huit chiffres de Crystal Palace conviendrait mieux à Aston Villa.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Darren Bent, a exhorté son ancien club à dévier Eddie Nketiah d’Arsenal en faveur de Christian Benteke de Crystal Palace.

Aston Villa est actuellement dépourvue de tous ses avant-centres reconnus, provoquant des mouvements de Villa Park pour Nketiah et Benteke – qui jouaient également pour les Villans – cette fenêtre.

Et la paire pourrait plausiblement quitter ses côtés avant la date limite de transfert, avec Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Gabriel Martinelli (Arsenal) et Cenk Tosun, Jordan Ayew et Connor Wickham (Crystal Palace) pour la compagnie.

Mais interrogé sur l’avenir de Nketiah en particulier, Bent a déclaré Talksport plus tôt (lundi): “Je pense que Aston Villa, ils n’en ont pas besoin pour le moment. C’est un risque. Ils ont besoin de quelqu’un qui puisse y aller et marquer des buts maintenant.

«(Il y a des spéculations) sur Benteke et je pense que, pour moi, c’est la solution idéale. Je sais qu’il a eu un peu de mal à Crystal Palace. Mais je pense que les fans d’Aston Villa tireront le meilleur parti de lui, car ils l’idolâtraient absolument – il était la meilleure chose de tous les temps quand il était là.

«Je pense que s’il y va et qu’il ressent à nouveau cet amour, il peut commencer à marquer.

«En ce qui concerne Eddie Nketiah, j’irais quelque part comme Bristol (City) ou Sheffield Wednesday, un bon club de championnat qui a des aspirations de promotion. Ne pas aller à quelqu’un comme Aston Villa ou Norwich qui cherche désespérément des victoires. »

Nketiah décidera de son prochain prêt Aston Villclub dans les prochaines 48 heures, selon Le courrier quotidien, avec Bristol City, Sheffield Wednesday et Nottingham Forest à leur poursuite aux côtés d’Aston Villa.

Cependant, la sortie de Benteke est apparemment moins imminente, et les rapports selon lesquels le trio de championnat est également prévu pour Wickham pourraient compliquer encore les choses.

