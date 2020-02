Darren Ferguson, le fils de devenir un drapeau. Depuis Wrexham

SONDAGE

© photo par Imago / Image Sport

Être des «enfants de», en particulier dans le football, peut souvent aider et rendre une carrière plus accessible, mais cela peut aussi créer des attentes trop élevées pour les compétences réelles. C’est peut-être arrivé à Darren Ferguson, fils du célèbre Sir Alex ancien manager de Manchester United depuis près de 30 ans. En tant que footballeur, il a fait ses débuts avec les Red Devils, récoltant 25 apparitions, zéro but et peu de souvenirs des fans. Après 4 ans à Old Traford, il a déménagé à Wolverhampton, où il est resté 4 ans et a marqué 4 buts. Après un an de prêt en Hollande au Sparta Rotterdam, voici l’appel du modeste Wrexham. Au Pays de Galles, Ferguson jr restera 8 ans devenant un véritable drapeau du petit club, où il mettra alors fin à sa carrière. Avec un tel père, cependant, la carrière a dû se poursuivre sur le banc, même si les résultats seront diamétralement opposés. Deux ans à Peterborough, un à Preston, puis quatre autres avec Posh avant de déménager à Concaster United, son club actuel.

Malgré tout, dans son militantisme à United, il a remporté plusieurs satisfactions d’équipe, remportant deux championnats, une Coupe de la Ligue, un Bouclier de charité, une Coupe d’Angleterre, une Coupe des coupes et une Super Coupe de l’UEFA.

Aujourd’hui, Darren Ferguson a 48 ans.

Manuel Gerolin, Ernesto Valverde, Jordi Cruijff, Ciprian Tatarusanu, Davide Lanzafame et Simone Romagnoli sont également nés aujourd’hui.

