Date fixée pour le deuxième Derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid en Liga

La Liga a officiellement annoncé que le deuxième – et dernier – Derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid de la saison de Liga 2019-2020 se jouerait le 1er février et débuterait à 16h00 CEST.

Ce sera un match crucial pour le Real Madrid et le premier match crucial à domicile pour la seconde moitié de la saison. Los Blancos ont désormais deux points de retard sur Barcelone sur la table et devront s'occuper des affaires au Santiago Bernabeu dans presque tous les matchs s'ils veulent concourir pour le titre.

Madrid accueillera Séville, l'Atletico, Barcelone et Valence après avoir rendu visite à ces quatre équipes au cours de la première moitié de la campagne 2019-2020.

Bien que l'Atletico de Madrid ait été un peu décevant jusqu'à présent cette année, l'équipe de Simeone prévoit de faire des signatures cruciales cet hiver, car les rapports indiquent qu'ils signeront Edinson Cavani dès l'ouverture de la fenêtre de transfert.