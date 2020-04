Date fixée pour le retour de Manchester United à l’entraînement complet

Manchester United devrait reprendre l’entraînement le 18 mai, selon The Mail.

La Premier League devant reprendre le 8 juin, l’équipe aura trois semaines pour se remettre en forme avant le redémarrage.

Il y aura des conditions strictes entourant les sessions de formation. La buanderie de Carrington restera fermée et les joueurs devront laver leur propre équipement.

Et The Mail rapporte que «les joueurs devront se rendre seuls à la base de Carrington du club, travailler en petits groupes, éventuellement en rotation s’ils sont trop nombreux pour un exercice d’entraînement spécifique, puis se doucher à la maison.»

Le club a ordonné à des joueurs en lock-out à l’étranger, comme Bruno Fernandes, de revenir dans le pays d’ici le 4 mai afin qu’ils puissent être mis en quarantaine pendant deux semaines.

Les plans de reprise des entraînements et des matchs de compétition sont soumis à l’approbation du gouvernement et seront constamment réexaminés en fonction des derniers développements concernant le coronavirus.

Les matchs seront presque certainement joués à huis clos et il y a également eu des discussions sur la sélection d’un petit groupe contrôlé de sites neutres pour les matchs plutôt que d’avoir à nettoyer les 20 terrains de Premier League à des fins spécifiques.

En théorie, cependant, United reprendra sa saison avec un voyage au nouveau stade de Tottenham Hotspurs le 8 juin avant de retourner à Old Trafford pour un point crucial à six points avec Sheffield United.

Il y aurait alors sept autres matches de Premier League à terminer, idéalement avant la date limite des contrats TV du 17 juillet.

La campagne de l’UEFA Europa League devrait reprendre en août.

La FA a également l’intention de terminer la FA Cup, qui verra United en quart de finale contre Norwich City, potentiellement vers la mi-juillet.

Tous les regards seront rivés sur Marcus Rashford et Paul Pogba lorsque l’entraînement reprendra car leur condition physique sera cruciale pour le calendrier chargé du football d’été qui attend les Red Devils. Les fans affamés de football seront ravis de voir son retour et la perspective de voir Rashford et Pogba s’aligner aux côtés de Bruno Fernandes pour la première fois rend la perspective encore plus alléchante.

À quoi pourraient ressembler les matchs d’été de Manchester United

