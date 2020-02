Date limite 2020 – Chong, sur les traces de Pogba. Inter en pole position

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Après Pogba. C’est le précédent le plus évident pour Tahith Chong. Né en ’99, élevé dans le secteur jeunesse de Manchester United (d’où il venait de Feyenoord), le Néerlandais est un joueur très différent de l’Octopus, surtout parce qu’il joue en attaque et non au milieu de terrain. Comme Pogba, cependant, il est tenté parce que les Red Devils n’ont pas tellement visé à ce stade. Et le prochain club devra le faire grandir, a récemment assuré son agent.

Est-ce le derby de l’Italie? En suivant l’exemple de Paul, la Juventus le suit depuis un certain temps. Ces derniers temps, l’Inter de Marotta a également fait un pas en avant, pour ce qui est à tous égards un profil d’aubaine chez Marotta. En janvier, plusieurs rencontres avec le manager de Nerazzurri, qui semble en ce moment en nette position de pôle: les demandes du garçon doivent être déposées, qui, à partir d’un bon paramètre zéro, recherche la meilleure destination possible, à tous points de vue.

Les chiffres de Chong cette saison – Avec l’équipe première de Manchester United

Matchs: 8 (2 en Premier League)

Minutes: 374 (24 en Premier League)

Buts: 0

Aider: 0

Où cela peut-il aller: les pourcentages

Inter 40%

Juventus 25%

Autre destination 35%