Date limite 2020 – Kurzawa à deux pas de la Juve. Mais c’était en janvier

Layvin Kurzawa, arrière gauche du Paris Saint Germain, était très proche de la Juventus. Il revient sur les quarts de travail dans la Ville Lumière, sans toutefois pouvoir trouver une position de départ permanente, du moins jusqu’à présent. Maintenant, six mois après la date limite, il peut choisir parmi un large public de parties intéressées, bien que les bianconeri puissent – au final – choisir une autre option. Le renouvellement avec le PSG n’est pas impossible, bien que très difficile, car l’intention est de jouer vos cartes dans une nouvelle réalité.

Juventus, Inter ou Premier? La réalité est que les paramètres zéro sont devenus très chers, étant donné que les agents demandent toujours un jeton d’entrée pour les plus demandés, ainsi qu’un salaire plus élevé. La Juventus pourrait être intéressée à réparer l’aile gauche, mais l’impression est que c’était une excellente décision pour la question des gains en capital: étiquettes de prix amorties (la sienne et celle de De Sciglio) et donc pour le bilan des gains en capital sur six mois de la date limite. On verra que l’Inter s’y est également intéressé, tout comme certains clubs de Premier League.

Les chiffres de Kurzawa cette saison

Matchs: 18 (13 en Ligue 1)

Minutes: 1198 (765 en Ligue 1)

Buts: 1 (1 en Ligue 1)

Passe décisive: 1 (1 Ligue 1)

Où cela peut-il aller: les pourcentages

PSG 30%

Juventus 20%

Inter 20%

Autres destinations 30%