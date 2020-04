Date limite du 27 juin pour reprendre la Ligue

La Liga a déjà annoncé les clubs de première et deuxième division qui prévoit le retour du concours en juin. On ne sait pas encore comment cela se passera, que ce soit avec des matches à huis clos ou des duels toutes les 48 heures, mais ce qui est clair, c’est que la compétition doit être reprise de quelque manière que ce soit pour éviter que les dégâts économiques pour les clubs ne soient encore plus importants. Cependant, la Liga a également considéré le pire des cas. C’est pour mettre fin à la saison, ce à quoi tous les clubs s’opposent.

31/03/2020

Agir à 20h00

CEST

sport.es

Malgré cela, le président de LaLiga, Javier Tebas, Il a déjà avancé aux représentants de chacune des 20 équipes de première division et aux 22 équipes de seconde date qu’il y a un délai. Si le week-end du 27 juin n’a pas repris la compétition, la saison pourrait être annulée. De plus, LaLiga mettrait fin à la compétition, sans avancer non plus comme le serait le classement, à la fois pour ce qu’elle fait dans les positions élevées des classements et pour ce qui se réfère aux promotions et aux descentes.

D’un autre côté, le fait de pouvoir jouer les matchs avec le public est pratiquement abandonné, bien qu’il y ait espoir qu’ils puissent jouer les matchs à huis clos, sans public dans les tribunes, car certains matchs de ligue italienne ont déjà été joués ou de la Ligue des Champions. Certains clubs ne sont pas d’accord, mais ce serait un moindre mal. Et c’est que l’objectif principal est très clair. Nous devons reprendre les championnats, en particulier la Liga et les Champions, car les clubs dépendent économiquement de la fin de la compétition.