David Alaba évalue la performance du Bayern Munich et la sienne au poste de défenseur central

Depuis que Hansi Flick est devenu l’entraîneur-chef du Bayern Munich, nous avons assisté à un certain raffinement au sein de l’équipe. David Alaba, dont la carrière s’est épanouie comme arrière gauche, a été fait pour jouer dans la défense centrale – en partie pour donner plus de temps de jeu au prodige canadien Alphonso Davies.

Dans une interview accordée à kicker, l’Autrichien a évalué les performances de l’équipe et s’est ouvert sur son propre confort dans sa position actuelle dans l’équipe.

Le Bayern a eu raison de Mayence d’Achim Beierlorzer samedi par une marge de 1-3 à l’extérieur. Bien que les visiteurs aient pu saisir les trois points et se mériter une place au sommet de la table de Bundesliga, la seconde moitié du match a été très lustrée. Les buts de Robert Lewandowski, Thomas Müller et Thiago Alcântara ont donné l’avantage au Bayern dans les 30 premières minutes du match. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’équipe avait eu une performance faible pendant la majeure partie de la deuxième saison, Alaba a déclaré:

Nous nous posons également cette question. Dans la première demi-heure, nous avons pu livrer sur le terrain ce que nous avions prévu. Après le 3-0, nous avons arrêté un peu d’exécuter notre jeu. Nous sommes devenus plus passifs. Mayence a ensuite fait plus de pression et a tenté de pousser et d’attaquer plus tôt dans notre moitié de terrain. Et le terrain n’était pas non plus le meilleur. Si vous jouez le ballon à 20 cm à côté de votre homme, c’est parti.

Même s’il joue dans la défense centrale depuis un certain temps, Alaba n’est pas encore complètement sûr que la position actuelle que Flick lui a attribuée soit optimale pour lui. “Oof!” (“Puh!”) Il a dit:

Nous verrons. Je l’ai joué maintenant plusieurs fois. Cela fonctionne très bien au sein de l’équipe, car nous avons le ballon très souvent et nous jouons en hauteur. Ça me va bien.

Avec un bon départ pour la Rückrunde, les Bavarois sont déjà au sommet de la table. Alaba pense que la confiance en soi et le fait de faire connaître aux adversaires le pouvoir de l’équipe seront essentiels pour aller de l’avant:

Les deux, je pense. Pour nous, bien sûr, il est extrêmement important que nous reprenions notre route, que nous ayons à nouveau cette confiance en nous et ce style de jeu, comme nous en avions l’habitude. Ensuite, les gens voient que nous sommes difficiles à arrêter.

Maintenant que le Bayern est classé 1er dans le tableau, la prochaine chose à faire est de s’assurer de rester là et de ne laisser tomber aucun point. En parlant du match contre le RB Leipzig ce week-end, Alaba a déclaré qu’il pensait que Die Roten était le favori – étant donné les résultats des dernières années,