David Alaba: Hansi Flick «a inversé le swtich» au Bayern Munich

David Alaba a récemment été surnommé le “chef défensif” du Bayern Munich au centre de la ligne de fond, qui a beaucoup mieux fonctionné qu’au début de la saison. Depuis que Flick a pris la direction du club, le Bayern a gardé 5 draps propres en Bundesliga et 2 en Ligue des champions. Sous Kovac, il n’y avait eu que 3 draps propres dans toutes les compétitions. Avec Flick cependant, a souligné Alaba, le manager remplaçant a fait en sorte que l’équipe joue à nouveau ensemble, pas seulement sur la défensive (Az):

Il a juste poussé tous les bons boutons. Il a réussi à faire basculer l’interrupteur en peu de temps, l’atmosphère au sein de l’équipe est très bonne en conséquence et nous travaillons à nouveau en équipe, en jouant au football auquel nous sommes habitués.

Photo par A. Hassenstein / . pour le FC Bayern

Techniquement, Niko Kovac a été le premier à déployer Alaba en tant que défenseur central aux côtés de Jerome Boateng avec Alphonso Davies et Benjamin Pavard comme défenseurs extérieurs, mais ce fut la défaite 5-1 à l’Eintracht Frankfurt qui a finalement été le clou final proverbial dans le cercueil pour le mandat de Kovac au Bayern. Une fois que Kovac est parti, Flick a pris la décision de garder la ligne arrière de cette façon et cela a fait des merveilles, gardant quatre feuilles blanches consécutives contre l’Olympiacos, le Borussia Dortmund, la Fortuna Dusseldorf, puis le Red Star Belgrade. Au cours de ces quatre matches, le Bayern a battu ses adversaires 16-0, ce qui était jusqu’à présent leur meilleur taux de retour de la saison.

Photo de Boris Streubel / .

L’affirmation d’Alaba ne devrait pas surprendre étant donné à quel point le Bayern a mieux joué sous Flick. Alaba, Alphonso Davies et Thomas Muller en particulier ont connu des résurgences individuelles sous la direction du manager intérimaire, ce qui témoigne des capacités de gestion de Flick. Il aura cependant un test difficile ce vendredi lorsque Paderborn se rendra à l’Allianz Arena car Boateng et Pavard ne seront pas disponibles en raison de la suspension pour cumul de cartons jaunes. Il devra décider s’il veut ou non utiliser Joshua Kimmich comme arrière droit, même s’il le préfère personnellement au milieu de terrain. Lucas Hernandez jouera probablement le rôle de défenseur central aux côtés d’Alaba, mais si Flick ne veut pas utiliser Kimmich comme arrière droit, nous pourrions voir le premier départ compétitif d’Alvaro Odriozola.

Photo de S. Widmann / . pour le FC Bayern