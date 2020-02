David Alaba n’est pas sûr de son rôle de défenseur central droit après le retour de Lucas Hernández

Pour les 23 dernières minutes du match nul 0-0 du Bayern Munich contre le RB Leipzig, le Bayern avait trois défenseurs du pied gauche sur le terrain: Alphonso Davies, David Alaba et Lucas Hernández. Hernández était revenu d’une longue escale à la suite d’une blessure à la 67e minute pour Jerome Boateng, et Hansi Flick semblait préoccupé par le nombre de fois que les attaquants de Leipzig avaient battu Boateng pour le rythme.

S’adressant à AZ, Alaba a tenu à dire à quel point Hernandez était vif et affamé après son retour:

Lucas a déjà l’air très bien. Nous avons vu aujourd’hui qu’il est très vivant et joue courageusement. Il est rapide et fort dans les duels, et apporte également la sécurité sur le ballon. C’est agréable à voir. Nous savons tous combien il est important pour nous.

Alaba a également salué la performance de Davies à l’arrière gauche, dont le rythme offre au Bayern une énorme couverture, en particulier lorsqu’il est sur le pied arrière pour défendre des situations de contre-attaque. Alaba a dit:

Il évolue vraiment de manière très positive, il réussit très bien à l’entraînement et se comporte très courageusement dans les jeux. Sa vitesse nous aide énormément.

Bien que l’introduction de Hernandez ait été une décision tactique de Flick pour annuler la menace que Leipzig puisse exposer le Boateng plus lent, Alaba a admis que jouer avec trois défenseurs du pied gauche dans la ligne arrière de quatre, avec lui-même comme arrière-centre droit, était quelque chose qu’il n’avait jamais essayé auparavant:

C’est un peu inhabituel pour moi, quelque chose de nouveau. Difficile de dire si c’est une solution pour l’avenir. Je l’ai joué pour la première fois puis pas très longtemps. Je n’avais jamais formé cette variante auparavant.

Alaba a admis que le rôle n’était «pas nécessairement ma position idéale. Je me sentirais plus à l’aise sur la gauche. »Pour l’instant, cependant, Flick n’a pas complètement exclu la possibilité de jouer avec trois joueurs gauchers en défense. Tout dépendra de la façon dont Hernández progressera après son retour de blessure.