David Beckham: “United avait conclu un accord avec Barcelone, mais je leur ai dit que je n’allais qu’à Madrid”

David Beckham s’est entretenu avec la radio de la BBC et a révélé certains des détails de son transfert en 2003 de Manchester United au Real Madrid.

«J’avais entendu des rumeurs selon lesquelles je pourrais être vendu. J’étais en vacances aux États-Unis avec Victoria et un de mes amis m’a appelé et m’a dit que c’était sur Sky Sports que United avait convenu des conditions avec Barcelone. Je lui ai dit: «ce n’est pas vrai, je n’en sais rien», a expliqué Beckham.

La querelle de l’Anglais avec Sir Alex Ferguson a été rendue publique et les dégâts du point de vue de Manchester United étaient irréversibles. «Je suis ensuite retourné à Londres. J’ai essayé de parler à Peter Kenyon ainsi qu’au manager, mais ils ont dit «non». Je leur ai dit que je devais comprendre ce qui se passait et ils ont admis qu’un accord avait été conclu avec Barcelone ».

“C’est à ce moment-là que j’ai parlé à mon agent et lui ai dit:” Si je vais déménager, je vais déménager à Madrid “. En une journée, je me suis assis avec le président du Real Madrid, Florentino Perez, et nous avons convenu d’un accord », a-t-il conclu.

On se souvient déjà de David Beckham avec tendresse chez les Madridistas, mais ses paroles rappelant le transfert au club ne feront que renforcer ses liens avec les fidèles du Real Madrid.