David Faitelson critique Antonio Briseño pour ne pas avoir réduit son salaire

L’un des sujets qui a le plus parlé cette semaine est les déclarations d’Antonio Briseño, dans lesquelles il a assuré qu’il ne serait pas disposé à réduire son salaire en raison de la crise de Covid-19 qui affecte sérieusement le monde du football. .

La raison pour laquelle Briseño n’a pas réduit son salaire était qu’il est actuellement endetté grâce aux investissements qu’il a faits pour son avenir, ce qui est parfaitement compris et le journaliste ESPN David Faitelson lui-même a dit qu’il comprenait mais attendait quelque chose de plus de la Joueur de troupeau.

Et c’est que pour David Faitelson, il est bon que Briseño défend son salaire comme tout autre travailleur dans le monde, mais il a souligné qu’il attendait plus de lui en raison de la crise mondiale actuelle, il s’attendait à une réponse plus favorable, car les footballeurs personne privilégiée avec des salaires énormes qu’aucun autre travailleur ne peut avoir:

“La poche du footballeur n’y touche jamais, ils la défendent plus que le ballon lui-même, c’est le fragment d’une interview que j’ai eu l’occasion d’y faire à la fin des années 80 du siècle dernier avec Francisco Hernández, ce grand manager d’Amérique qui avait une grande vision pour le football et pour le joueur de football. Concernant la crise qui a surgi en raison du coronavirus, certains clubs dans le monde proposent de réduire les salaires des joueurs de football en raison de cette crise. ils jouent, il n’y a pas de paiement pour les droits de télévision. Au Mexique, la question s’est posée pour Antonio Briseño et il a répondu que non, que son salaire l’avait compromis et que c’était bien, il défend enfin son salaire comme n’importe quel travailleur, mais peu plus que Briseño, comprenez la situation qui se passe autour de nous, les footballeurs facturent très bien, ils atteignent des salaires que les gens ordinaires n’atteignent pas et c Habituellement, ils facturent très bien et s’ils voient que la situation est extrême, je ne dis pas que leur salaire sera abaissé, mais ils pourraient se joindre et envoyer un message disant qu’ils seraient prêts à boucler un peu leur ceinture de sécurité dans cette situation difficile. Je pense que chacun, clubs et footballeurs, devrait avoir un autre type de responsabilité dans la crise que nous traversons “, a déclaré le journaliste sportif.