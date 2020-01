David Moyes dit que rien n’est imminent en ce qui concerne les transferts de West Ham – HITC

West Ham United a été lié à un certain nombre de joueurs ce mois-ci, mais est-ce possible?

Le patron de West Ham United, David Moyes, a parlé au site officiel du club lors de sa conférence de presse à propos de cette fenêtre de transfert et de ce à quoi le club peut s’attendre avant sa fermeture à la fin du mois.

Les Hammers ont signé avec Darren Randolph et ont permis au gardien de but Roberto de partir plus tôt ce mois-ci. Moyes espère quelques signatures supplémentaires mais admet que rien n’est encore fait.

Il a déclaré: «Je préfère faire venir des gens qui vont m’aider. Je ne veux pas faire venir des gens juste pour faire croire aux gens que nous avons un autre numéro. Je veux quelqu’un qui peut faire une différence dans l’équipe. “

“Je pense que c’est incroyable le nombre de joueurs avec lesquels nous sommes liés. Nous sommes toujours intéressés et cherchons à voir ce qui se passe là-bas, mais rien de précis, rien d’imminent mais nous essayons », a-t-il déclaré.

West Ham a été lié à un certain nombre de joueurs dans plusieurs positions dans cette fenêtre de transfert. Le milieu de terrain semble être leur priorité en ce moment avec Franck Kessie, (le Miroir) Joe Allen, (l’Express) Victor Wanyama et Abdoulaye Touré (Daily Mail) tous liés.

Un nouvel avant-centre a également été évoqué, avec des rapports liant les Hammers à Krzysztof Piatek de l’AC Milan (Calcio Mercato), Serhou Guirassy d’Amiens (Sky Sports) et Fedor Chalov (Daily Star).

Avec un peu plus d’une semaine dans la fenêtre, West Ham devra se dépêcher pour atteindre ses objectifs. Cependant, si les Hammers ne parviennent pas à amener quelques joueurs ce mois-ci, leurs fans seront vraiment inquiets quant aux chances de survie de leur équipe. cette saison.

