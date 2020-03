David Moyes donne son point de vue sur le joueur de Tottenham Hotspur et Mikel Arteta – HITC

Le manager de West Ham United, David Moyes, a travaillé avec Eric Dier et Mikel Arteta à Everton.

Le manager de West Ham United, David Moyes, a félicité la star de Tottenham Hotspur Eric Dier, cité dans Football.London.

Dier, qui peut fonctionner comme milieu de terrain ou comme défenseur, a eu une altercation avec un fan de Tottenham après le match contre Norwich City en FA Cup.

Comme rapporté par BBC Sport, l’international anglais a grimpé sur des sièges dans un stand au stade Tottenham Hotspur pour affronter un supporter qui l’avait insulté ainsi que son frère.

Les FA enquêtent sur la question, selon le rapport, et il reste à voir ce qui en sortira finalement.

Moyes a travaillé avec le jeune de 26 ans à Everton, et le patron de West Ham a donné son avis sur l’incident.

L’ancien entraîneur de Manchester United a également félicité l’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta, les Hammers devant affronter les Gunners en Premier League ce week-end.

Moyes a déclaré à Football.London à propos de Dier: «Je connais bien Eric car il était avec moi à Everton, c’est un grand garçon. Vraiment un bon professionnel issu d’une très bonne famille sportive et d’une expérience qui comprend tous les problèmes du sport.

«Pour qu’Eric fasse ce qu’il a fait, il doit avoir été requis et nécessaire. À bien des égards, je l’admire et j’aime ça, j’aime la façon dont il défend sa famille, pour lui-même, et vous savez que nous recevons tous des critiques et nous devons les prendre de différentes manières. »

Moyes a déclaré au site officiel de West Ham à propos d’Arteta: «C’était un grand joueur pour moi. Il a aidé à changer Everton, il a aidé à changer l’équipe, il a aidé à changer notre façon de jouer. Nous avions tellement de bons joueurs à l’époque – Mikel, Steven Pienaar et Leon Osman étaient tous d’excellents joueurs de football – et cela nous a beaucoup améliorés. “

Le patron de West Ham a ajouté: «Je connais Mikel et je connais très bien son assistant Steve Round. Mikel est maintenant sur un autre cheminement de carrière et se porte très bien. Je pense qu’il a bien commencé et il a appris sous l’un des meilleurs entraîneurs du monde à Pep Guardiola à Manchester City, donc ça lui donnera beaucoup d’informations pour aller dans le club où il est. “

Inquiétudes liées à la relégation

West Ham a gagné contre Southampton le week-end dernier, mais le club londonien risque toujours d’être relégué au championnat à la fin de la saison.

Les Hammers sont actuellement 16e au classement, au niveau des points avec Bournemouth, troisième à partir du bas.

