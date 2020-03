David Moyes propose des plans pour la Coupe britannique pour remplacer la Coupe de la Ligue

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 15h07

Le manager de West Ham, David Moyes, a proposé une coupe britannique à la suite des appels du président de l’UEFA Aleksander Ceferin à abandonner la coupe de la Ligue.

Ceferin a déclaré au Times jeudi qu’il serait «mieux pour tout le monde» que la compétition à élimination directe de l’Angleterre soit retirée du calendrier des matches pour alléger la charge des meilleurs joueurs.

L’appel de Ceferin intervient alors que la FIFA se prépare à lancer un tournoi supplémentaire à l’été 2021 – une Coupe du monde des clubs de 24 équipes – et que sa propre organisation est en pourparlers pour approuver une version élargie de la Coupe internationale des champions d’avant-saison.

La Coupe de la Ligue a vu le jour en 1960, mais ces dernières années, elle a eu tendance à être considérée comme une compétition où les équipes peuvent essayer des joueurs jeunes ou marginaux.

Marteaux Le patron Moyes préfère l’idée d’une refonte plutôt que de l’abandonner complètement, et aime l’idée de la participation d’équipes d’autres pays.

“Mon opinion à ce sujet est que j’ai toujours pensé que nous aurions dû inclure l’Écosse”, a-t-il déclaré.

«Je pense que cela pourrait être lié à une refonte, peut-être y a-t-il un moyen pour qu’un certain nombre d’équipes de Premier League ne participent pas.

«Je comprends l’accumulation de matches et il y a énormément de matchs pour les meilleurs joueurs. Beaucoup qui joueront en euros et juste après avoir joué de longues saisons, samedi-mercredi, et devraient ensuite recommencer en Premier League avec seulement deux ou trois semaines de pause, donc je ne pense pas que ce soit correct. Les joueurs n’auront aucun temps libre.

“Il a besoin d’une manière d’être remanié. Appelez cela la coupe britannique. Quelques équipes d’Irlande du Nord, peut-être deux des clubs de la Ligue galloise. Cela nous donnerait quelque chose de différent. »