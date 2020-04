David Silva et l’offre qui ferait le retour en Ligue espagnole | Ligue d’Espagne

Le roman d’avenir du milieu de terrain espagnol, David Silva, continue de grandir. Au cours des dernières heures, la chaîne sportive ESPN a annoncé que Valence comptait parmi ses plans de faire le retour du footballeur en Espagne, un contrat de trois saisons serait l’offre avec laquelle elle tentera de séduire le capitaine et référence de Manchester City .

Le but de Valence est que David Silva soit le joueur phare de la saison prochaine, le record et le talent du milieu de terrain canarien, en font un joueur très convoité sur le marché, et c’est pourquoi l’équipe espagnole le veut à nouveau parmi ses rangs face à la nouvelle saison.

L’incertitude en Europe de ne pas savoir quand le football va reprendre continue, mais les clubs et les joueurs n’arrêtent pas de penser à ce qui va advenir de leur avenir, David Silva a été le protagoniste au milieu de la pause à cause du coronavirus, son possible départ de Manchester City en juin, a fait plusieurs clubs en Europe et dans le monde, mettre sur la table des offres pour reprendre les services du joueur espagnol.

Silva, met fin à son contrat avec l’équipe dirigée par Pep Guardiola le 30 juin, et le joueur a déclaré qu’il ne voulait pas renouveler, c’est pourquoi Valence lancerait l’attaque pour convaincre le champion du monde de football avec l’Espagne de revenir au club où il savait aussi briller.