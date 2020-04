David Villa et Marcelino, récompensés par la presse sportive asturienne

L’Association de la presse sportive de la Principauté des Asturies a reconnu jeudi l’ancien footballeur asturien David Villa avec le prix de la meilleure carrière et l’entraîneur Marcelino García Toral en tant que meilleur entraîneur asturien de 2019 après avoir remporté la Copa del Rey avec le Valencia CF.

30/04/2020 à 18h55

CEST

EFE

L’Association a voulu valoriser cette distinction la carrière de “El Guaje”, qui a pris sa retraite la saison dernière à l’âge de 38 ans et une liste de prix qui comprend une Coupe du Monde, une Coupe Euro, une Ligue des Champions, trois Ligues et trois Copas del Rey, entre autres titres.

De plus, Tuilla reste à ce jour le meilleur buteur de l’équipe espagnole de toute son histoire et a remporté des tournois de toutes sortes allant de plusieurs Super Cups (une d’Europe et trois d’Espagne) à une Coupe de l’Empereur en passant pour une Coupe du Monde des Clubs.

“Je tenais à remercier l’Association et le Gouvernement de la Principauté de m’avoir décerné ce prix, pour moi c’est un honneur et une fierté de recevoir cette reconnaissance dans ma terre, dans les Asturies. Avec un peu de chance, cette pandémie que nous vivons passera le plus tôt possible afin de la récupérer main “, a déclaré Villa dans une vidéo envoyée de chez elle après avoir appris les nouvelles.

Le prix du meilleur entraîneur asturien de la saison a été décerné à un autre des visages les plus reconnus et les plus reconnaissables du football asturien, l’entraîneur Marcelino García Toral, qui a quitté la discipline du Valencia CF plus tôt cette saison après avoir remporté la Copa del Rey en 2018-2019.

Le troisième nom confirmé par l’Association est celui du directeur de l’école de cyclisme Las Mestas, reconnu pour les valeurs humaines inscrites dans son travail à sa tête depuis plus de 35 ans.

Les trois noms rejoignent le meilleur athlète asturien de l’année déjà annoncé, qui est tombé au pilote Fernando Alonso, et à ceux du cycliste Aida Nuño et du joueur de hockey Toni Pérez, respectivement deuxième et troisième sur cette liste de gagnants.