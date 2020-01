DC Comics: des héros internés à l’asile d’Arkham | Batman | Bande dessinée Nightwing

Depuis le début de Batman et ses débuts dans la bande dessinée 1974le Asile d’Arkham a grandi pour devenir l’un des endroits les plus célèbres de DC Comics. Non seulement il a été dans l’univers des détective de chauves-souris, mais il a également fait une présence dans toute l’histoire canon du multivers DC.

Cet endroit tristement célèbre est facilement reconnaissable à son symbole dans les bandes dessinées, bien qu’il ait également gagné en popularité dans les jeux vidéo pour certaines apparitions de films, essentiellement parce qu’il a servi de début à l’un des méchants les plus célèbres et les plus aimés des fans: Harley quinn, le médecin qui, à l’époque, devait faire face à la même Joker.

Bien qu’il ait été conçu principalement pour abriter les criminels les plus chaotiques Gotham CityIl y a des héros qui ont aussi eu le malheur d’être internés ici pour différentes raisons. Qui exactement? Dans cet article, nous ferons une petite revue des héros et anti-héros qui sont venus dans le Asile d’Arkham.

QUELS «HÉROS» ONT ÉTÉ ADMIS À LA MANICOMIE D’ARKHAM?

DÉCÈS

Deadshot (Photo: DC Comics)

Cette liste commence par Deadshot, que même si un héros ne peut pas être considéré comme tel en raison de ses origines de méchant, ce personnage est devenu un gardien noir. Il arrive à Asile d’Arkham après avoir été transporté du Pénitencier de Blackgate, un endroit qui abrite généralement des méchants non humains, pour purger sa peine.

ADAM STRANGE

Adam Strange (Photo: DC Comics)

D’accord Deadshot est plus dans les limbes gris entre un méchant et un héros, Adam Strange est un exemple vivant que même les héros ont traversé la Asile d’Arkham. Il a été admis aux événements de «DC: Nouvelle frontière“Quand il était l’un des nombreux qui ont souffert de prémonitions de”Le Centre», Qui développerait son argumentation Terre 21 dans «DC: la nouvelle frontière» # 4.

NIGHTWING

Nightwing (Photo: DC Comics)

Même les héros les plus célèbres de Gotham Ils ont été internés ici. NightwingPar exemple, il a été admis soupçonné d’être Pierrot Lunaire dans Batman # 678. Ce personnage était membre du Villanos International Club, qui est une équipe d’embuscade pour Nightwing Dans le dessin animé. Il échappe de peu à une lobotomie pour servir d’appât à Batman pendant son séjour à l’asile.

ZATANNA

Zatanna (Photo: DC Comics)

Une autre star de Batman qui a également passé du temps ici était Zatanna. En 2001, elle a eu une participation spéciale à «JLA: Black Baptism» # 2 où l’on observe qu’elle se repose dans un lit tout en Felix Faust, un supervillain de DC, essayez de la contraindre à utiliser ses pouvoirs magiques et à lui lire un sort. Heureusement, et comme d’habitude, Batman Entrez soudainement dans la pièce pour sauver la journée.

Ces quatre personnages sont des invités inattendus d’un bâtiment conçu pour les méchants de l’univers de DC, mais même en dehors des héros, le Asile d’Arkham Il a également eu d’autres rencontres inattendues qui ont permis d’approfondir son histoire dans la bande dessinée.