De 15 à 600 € pour des millions d’autonomes, le gouvernement rassure. Dernières sur Cig et autres bonus

ROME. Entré dans la semaine décisive pour la 600 € de bonus pour les indépendants. la gouvernement a annoncé que leallocation prévue par le décret Cura Italia entre le 15 et le 17 avril, des nouvelles positives pour environ quatre millions de travailleurs seront créditées. L’allocation est clairement liée au mois de mars.

LA NOTE DU GOUVERNEMENT

Avec une note, le gouvernement a également expliqué ce qui se passe et se passera à cet égard: «Bonne nouvelle pour un million de travailleurs indépendants: l’indemnité de 600 € pour le mois de mars a été créditée par l’INPS sur leur compte courant. Cette semaine, entre le 15 et le 17 avril, le reste du groupe sera également 3 millions de travailleurs indépendants qui en ont fait la demande, y compris les numéros de TVA, les commerçants, les artisans, les travailleurs saisonniers, les agriculteurs, les chefs, les travailleurs du spectacle, recevront la subvention prévue par le décret Cura Italia du 17 mars pour couvrir les pertes de l’épidémie de Covid 19. Ceux qui n’ont pas encore demandé les 600 euros peuvent toujours le faire sur le site de l’INPS. L’audience totale estimée est de 5 millions de travailleurs indépendants pour une allocation de 3 milliards. Le gouvernement prévoit d’augmenter la subvention de 600 à 800 euros avec le décret d’avril, afin de couvrir également les mois d’avril et mai». Fin mars, rappelons-le, le site Internet de l’INPS avait communiqué que les demandes d’allocation seraient évaluées par ordre chronologique, pour ensuite revenir en arrière, avec le président Tridico qui a rappelé: «Il n’y aura pas d’ordre chronologique et les questions ils peuvent également être envoyés dans les jours qui suivent le 1er avril en se connectant au site et en cliquant sur la bannière dédiée. Ce n’est pas un jour de clic. Les candidatures peuvent également être envoyées dans les jours qui suivent le 1er avril, en se connectant au site et en cliquant sur la bannière dédiée qui apparaît sur la page d’accueil “.

CAS D’INTÉGRATION

Nouvelles également du point de vue de licenciements, congé parental et primes de garde d’enfants. Il y a 11 régions d’où les demandes pour la CIG sont arrivées à l’INPS, les premiers versements sont préparés et dans un délai d’un mois, le fonds de licenciement sera décaissé, à la fois ordinaire et lié à l’allocation du fonds d’intégration salariale pour plus de 4,5 millions de travailleurs. La note distribuée à cet égard se lit comme suit: «L’accord signé par Abi, INPS, les syndicats, qui permet aux travailleurs suspendus de leur travail en raison de l’urgence Covid 19 de recevoir une avance du fonds ordinaire de licenciement et par dérogation égale à 1 400 euros “.

HEURES ET AUTRES BONUS

La procédure ne nécessite également plus de certifier l’Iban en envoyant les modèles papier aux agences concernées, étant donné que la procédure se déroule par voie électronique et que la plupart des banques italiennes ont adhéré à la convention entre Abi et INPS. Délais de décaissement de la clope? Le gouvernement dit que cela prendra environ 2-3 mois. Enfin, concernant le 200 mille demandes de congé parental, le la plupart ont été traités directement par les entreprises aux employés, alors que je baby-sitter bonus fournit plus de 40 000 questions qui pourraient être traitées avec paiements à inclure dans le bonus familial dans quelques jours. Le ministre de l’Economie, Roberto Gualtieri, a également admis à cet égard: “Le décret d’avril sera encore plus substantiel”.