De A à C aux côtés des hôpitaux, des œufs de Pâques au nom de la charité

Pâques approche, celle de 2020 représente un unicum dans l’histoire en raison du Coronavirus et de l’urgence économique et sanitaire qui se déclenche. Dans les ligues professionnelles de football italiennes, cependant, des efforts sont faits pour donner le sourire aux plus petits, sans oublier le soutien nécessaire aux installations hospitalières.

PÂQUES BLUCERCHIATA

Chez Samp, les managers et les footballeurs ont envoyé 300 œufs en chocolat au Gaslini Pediatric Institute de Gênes, ainsi que de nombreux gadgets pour démontrer la proximité avec les jeunes patients et leurs familles. Ces dernières années, l’entreprise a physiquement envoyé ses émissaires à l’hôpital, mais l’urgence du coronavirus cette année l’a poussée vers une solution alternative. De plus, d’autres œufs de Pâques ont été envoyés aux personnes inscrites au projet Baby Samp et aux garçons du Franciscan Smile Institute.

SOLIDARITÉ SICILE

Initiative pour la période de Pâques également en Serie C, où Sicula Leonzio, grâce à la collaboration avec la société Bacco, a vendu deux cents œufs de Pâques, dont le produit a été reversé à l’hôpital de Lentini pour l’urgence du coronavirus.