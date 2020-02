De Bernardeschi à Pjanic et Higuain: Sarri fait le point sur l’infirmerie de la conférence

A la veille de SPAL-Juventus, Maurizio Sarri fait le point sur l’infirmerie de la Vieille Dame lors d’une conférence de presse. “Bernardeschi il va plutôt bien, il est dans le groupe depuis 3-4 jours. Il n’a pas quatre-vingt-dix minutes mais il est définitivement en mesure de jouer. Malheureusement, pour mille vicissitudes en rose, il a été jeté d’un rôle à l’autre. Avec de la stabilité, il pouvait faire plus mais il s’est rendu disponible. Sans Douglas, c’est là aussi une alternative. Nous devons évaluer Khedira, est un peu plus loin derrière. Il n’y a qu’un seul choix entre l’emmener avec nous ou profiter de ces deux jours pour le faire fonctionner et le ramener à sa pleine efficacité. Nous évaluerons tout avec le personnel préparatoire. Pjanic et Higuain? Pjanic a bien travaillé hier, pas avec le groupe. Gonzalo a encore mal au dos, voyons si les situations s’améliorent. Maintenant, il regarde plus loin Pjanic. “

