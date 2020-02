Crédit photo: .

La superbe performance de Kevin De Bruyne a permis à Manchester City de remporter mercredi l’une de ses victoires les plus emblématiques contre le Real Madrid. Il dirigera maintenant Manchester City à Wembley à la recherche du premier trophée de la saison. L’adversaire de City sera Aston Villa, un club anglais historique qui est au cœur d’une lutte de relégation extrêmement importante. Ce qui donnera à De Bruyne beaucoup de place pour briller.

Kevin De Bruyne clé pour Manchester City en finale de la Coupe Carabao

Dominance créative

Nous avons su toute la saison que De Bruyne est de retour à son meilleur niveau. Le meneur de jeu belge est au milieu de sa meilleure saison statistique depuis son déménagement à Manchester City en 2015. De Bruyne a déjà marqué le plus de buts en une saison pour City et mène toute l’Europe en passes décisives. Mais ces chiffres ne rendent guère justice à son importance.

Pep Guardiola a fait de De Bruyne la figure centrale de cette saison de Manchester City. Les autres saisons de Guardiola à City sont définies par deux milieux de terrain créatifs et un barrage sur la ligne de touche. De Bruyne joue maintenant devant un véritable double pivot et a la licence pour créer partout dans le domaine. Le Belge a sauté avec des croix et des balles à travers tous les angles du terrain et a développé des fans intéressants.

Le match contre le Real Madrid en est l’exemple parfait. De Bruyne a laissé libre cours à sa position. Il se retrouvait parfois comme le joueur le plus avancé de City, et il excellait dans ce domaine. Son dribble et son centre du côté gauche sur le but de Gabriel Jesus juste quelques minutes après avoir déclenché un tir du côté droit du milieu de terrain.

Il est fort probable que Guardiola donnera à De Bruyne plusieurs des mêmes libertés dimanche. Et dans un match contre Aston Villa à Wembley, certaines des mêmes idées qui ont fonctionné à Madrid mercredi pourraient fonctionner à nouveau.

Prédire le jeu

Dimanche, Aston Villa pourrait sortir comme une maison de feu. Leurs 20 premières minutes pourraient être plus intenses que le Real Madrid. C’est leur chance, et elle arrive suffisamment tôt pour que cela n’affecte pas leur bataille de relégation. Des tacles sauvages, des tirs agressifs et un jeu hyperactif sont ce qui rencontrera City sur le terrain de Wembley.

Il y a deux façons pour Guardiola et Man City de lutter contre cela; soit combattre le feu avec le feu, soit jouer comme à Madrid. Tout le monde devrait espérer essayer de faire pression sur Villa dès le début. Le chaos supplémentaire pourrait avoir des résultats fantastiques. Et des joueurs comme De Bruyne savoureraient certainement toutes les chances d’accéder à cette défense de Villa.

Villa a la pire défense de la Premier League, abandonnant 52 buts en 27 matchs de Premier League, 59 toutes compétitions confondues. Il est donc facile de s’attendre à ce que City se lèche les lèvres contre l’une des pires défenses d’Europe.

Que fera Manchester City

Sauf les problèmes défensifs de Villa, Guardiola mettra City en place pour aller chercher ses adversaires autant que possible. Attendez-vous à voir Sergio Aguero et peut-être Raheem Sterling restauré à la composition de départ. Sterling pourrait perdre contre Jésus, qui a mérité un nouveau départ après sa performance à Madrid. Hormis De Bruyne, Jesus était de loin le meilleur joueur de City mercredi.

Sinon, c’est presque une garantie que Rodrigo et Ilkay Gundogan commenceront ensemble. Manchester City a été tellement mieux à contrôler le jeu avec ces deux dans la formation de départ. Le seul autre changement par rapport à ceux qui ont terminé le match à Madrid pourrait être Joao Cancelo, qui pourrait être dépoussiéré comme c’était la dernière fois que ces équipes ont joué.

Lors de ce dernier match, City a joué sans le double pivot dans une attaque sauvage 6-1 contre Villa. Aguero, Jesus et Riyad Mahrez ont tous marqué dans ce match, et pour être honnête, il sera difficile pour Villa d’empêcher que cela ne se reproduise.

