De Bruyne quitte Madrid sur les cordes

Manchester City a inversé la tendance et a mis le match nul de la Ligue des champions contre le Real Madrid sur la bonne voie. Après avoir fait progresser les Blancs avec un but d’Isco et égalisé Gabriel Jesus, le but de Kevin De Bruyne est venu juste trois minutes plus tard. Maintenant, ceux de Zinedine Zidane devront gagner à la City de Manchester et ils ne valent pas 0-1.

26/02/2020

Act.27 / 27/2020 à 00:29

CET

sport.es

Le deuxième but «citoyen» a été protesté par les joueurs du Real Madrid, mais la vérité est que Sterling, qui a joué pour le côté gauche à Santiago Bernabéu, était très intelligent et Dani Carvajal, très innocent. Il y a eu démolition bien qu’il y ait peu de chances que la pièce représente un grand danger, car Sterling avait beaucoup avancé le ballon, ce qui est allé au bout du compte.

L’Italien Daniele Orsato a pris la peine maximale et là, Kevin de Bruyne, qui avait aidé Gabriel Jesus dans le but de l’égalité, était infaillible. Il a complètement trompé son compatriote Thibaut Courtois avec un tir sec et très croisé à droite du gardien de Madrid, qui s’est allongé de l’autre côté. Il n’y avait plus de but et maintenant le Real Madrid est contre les cordes.