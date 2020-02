De Bruyne: “Si nous ne gagnons pas le match contre le Real Madrid, tout le monde dira que c’est un désastre”

Avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, Kevin De Bruyne s’est entretenu avec le Telegraph et a analysé les chances de City contre les hommes de Zidane.

«Si nous ne gagnons pas la Ligue des champions, tout le monde dira que c’est un désastre, tout comme les cinq dernières années. Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions plus que quiconque, mais notre idée est de jouer notre football. Nous allons aller là-bas et essayer de jouer notre jeu, comme nous le faisons toujours, et essayer de jouer au football offensif, les mettre sous pression, avoir un bon match et, si possible, gagner », a assuré le Belge.

Le Real Madrid manquera un rouage clé à sa menace offensive après qu’il a été révélé qu’Eden Hazard pourrait rater le reste de la saison et ne sera certainement pas en mesure de jouer dans l’un ou l’autre match contre City. Zidane et l’équipe chercheront à se relever après une défaite embarrassante contre Levante ce week-end.

Pendant ce temps, City sera impatient de prouver que la saison n’est pas une perte après la performance dominante de Liverpool en Premier League. L’équipe de Manchester aura l’interdiction potentielle de la Ligue des champions dans son esprit, un autre facteur de motivation pour le club de progresser malgré les «plus hauts» de l’UEFA.

Pour De Bruyne et City, ce peut être un désastre de perdre, mais ce serait juste un grand désastre pour Madrid de perdre. Tous les regards seront rivés sur le match de mercredi.