De Flamengo à la Premier League: Arsenal annonce l’arrivée de Pablo Marí

Flamengo a dû parler en 2019 au point qu’il est devenu champion du Brasileirao et du Copa Libertadores, concours dans lequel il a vaincu Rivière en finale L’un des acteurs clés de l’équipe Jorge Jesus il a été Pablo Marí, Défenseur central espagnol de 26 ans.

Son arrivée à “Mengao” avait surpris vu qu’il s’agissait d’un footballeur européen venant au football sud-américain. Fort de cette expérience, il est devenu le premier footballeur espagnol à se consacrer champion du Copa Libertadores.

Mais changez maintenant d’équipe. Arsenal (Angleterre) Il s’est intéressé à lui et a conclu un accord avec Flamengo pour l’ajouter en prêt pour six mois. En outre, il disposera d’une option d’achat, dont le chiffre n’a pas dépassé, même s’il serait proche de 10 millions d’euros.

En plus de son passage à travers Flamengo, Mari enregistrer des expériences dans Majorque, Gimnastic, Manchester City, Gérone, NAC Breda et Deportivo La Coruña.

“C’est un joueur expérimenté qui ajoutera de la qualité en défense. Nous suivons la carrière de Paul depuis longtemps et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec Flamengo jouer avec nous, en principe, jusqu’à la fin de la saison. Mikel (Arteta) et le reste du personnel ont hâte de le voir avec le maillot d’Arsenal “, a déclaré Edu, directeur sportif de l’équipe anglaise.