“De Gea est un homme arrogant, je l’aurais tué” »Pressfootball

Lundi 02 mars 2020

Les erreurs de David De Gea sont réapparues et ont compliqué Manchester United. L’Espagnol a fait confiance à la sortie et a fini par libérer l’ouverture de compte pour Everton. En Angleterre, la décision grossière n’est pas passée inaperçue et les Irlandais ont sévèrement critiqué le gardien de but. “Je l’aurais lynché”, a-t-il dit.

Le légendaire joueur de Manchester United, qui est maintenant un commentateur de la télévision anglaise, a tout inculpé contre le gardien des Diables rouges David De Gea. L’Espagnol a péché par excès de confiance et après trois minutes de match, il a commis une grave erreur en éliminant Dominic Calvert-Lewin, qui a fait rebondir le ballon et a fini par marquer.

«En tant qu’entraîneur ou joueur, je l’aurais tué. C’est un gardien de but trop intelligent et cela prend juste trop de temps. Qu’attendez-vous? Une furieuse Keane se demanda le retard et la passivité de De Gea à jouer. Situation qui signifiait également une égalité pour Manchester.

«Je pense au moins que c’est un peu arrogant. Si vous allez prendre une décision, faites-le au moins rapidement. Ce sont des moments très importants pour United lorsqu’il s’agit de terminer dans le top quatre et si vous avez un gardien expérimenté … qu’attendez-vous? Je l’aurais lynché à la pause », a déclaré furieusement l’Irlandais considéré comme une légende chez les diables rouges.

Olé Gunnar Solksjaer, qui est sorti pour sa défense, a déclaré une fois l’engagement terminé: «De Gea a montré sa réaction dans la manière dont il a corrigé ses arrêts à la fin du match. Pour moi, il est le meilleur gardien de but du monde. »

Il convient de noter qu’avec l’égalité 1-1 contre Everton, United a raté l’occasion d’être un point derrière Chelsea, une équipe qui occupe actuellement la dernière place qui offre une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions, une situation qui a accru la colère de la Ancien dépliant et commentateur actuel.

