De Gea s’engage sur Man Utd pour «de nombreuses années»

David de Gea s’est engagé à Man Utd depuis «de nombreuses années» au milieu des spéculations sur son avenir à long terme au club.

Dean Henderson a été en bonne forme prêté à Sheffield United par Man Utd cette saison (faisant L’équipe de la saison de Jamie Carragher) et a été présenté comme remplaçant De Gea à son retour dans son club parent,

Le joueur de 23 ans a gardé une impressionnante dizaine de draps propres pour les Blades cette saison et devait être nommé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les matchs amicaux contre l’Italie et le Danemark avant que ces matchs ne soient reportés.

De Gea, quant à lui, a lutté pour la forme à Man Utd cette saison, et son incohérence a conduit beaucoup à suggérer qu’il pourrait être abandonné pour Henderson à la fin de la campagne en cours.

Cependant, l’Espagnol dit qu’il n’a aucune chance de le quitter après avoir passé les neuf dernières années à Old Trafford.

«Il est incroyable de faire partie de ce club. Alors imaginez, 10 ans, c’est comme un rêve », a déclaré De Gea lors d’un Hangout United. “C’est formidable de jouer à des jeux avec ce club, donc j’espère que je pourrai être ici plus d’années, de nombreuses années.”

Sur l’impact de Bruno Fernandes sur l’équipe actuelle de Man Utd, De Gea a ajouté: «Je pense que toute l’équipe s’est beaucoup améliorée. Nous étions dans un bon moment. Je pense que nous étions en très bonne forme.

«Nous n’avons pas concédé de nombreux buts et, bien sûr, avec Bruno, il apporte beaucoup de qualité. C’est un joueur intelligent, un excellent milieu de terrain.

“L’équipe s’est améliorée avec lui et c’est dommage que tout se soit arrêté parce que nous étions dans un bon moment, mais j’espère que certains joueurs blessés seront en forme quand tout recommencera, donc ce sera un bon défi pour tout le monde.”

